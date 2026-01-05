Il prezzo di Bitcoin (BTC) è rimasto stabile a circa 90.000 $, nonostante le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Venezuela abbiano raggiunto il punto di ebollizione nelle prime ore di sabato mattina.

Sabato Bitcoin è sceso brevemente sotto i 90.000 $, per poi risalire sopra tale soglia, dove viene scambiato al momento della stesura di questo articolo.

“Gli Stati Uniti hanno bombardato un Paese e catturato il suo leader, per di più durante il fine settimana, eppure Bitcoin non ha subito quasi alcuna variazione”, ha affermato Nic Puckrin, analista di mercato e fondatore della società di media crypto Coin Bureau, in un post su X.

Il prezzo di Bitcoin è rimasto pressoché invariato, nonostante l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, che sabato ha dominato i titoli dei media. Fonte: TradingView

Bitcoin (BTC) viene scambiato al di sopra della media mobile a 21 giorni e, se riuscirà a mantenersi sopra questo livello di supporto dinamico di breve periodo, potrebbe segnalare una prosecuzione del rialzo dei prezzi a gennaio, secondo l’analista di mercato Michaël van de Poppe.

Il fatto che il prezzo di BTC rimanga stabile nonostante il recente shock geopolitico è particolarmente significativo, poiché gli asset risk-on, incluso Bitcoin, tendono storicamente a subire cali improvvisi in risposta a crisi geopolitiche o a venti contrari macroeconomici.

Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia un attacco al Venezuela, ma la situazione è destinata a peggiorare?

Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato attacchi aerei sulla capitale del Venezuela, Caracas, culminati con la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti online, che vanno dal sostegno alla condanna, ma finora ha avuto un impatto limitato sui mercati finanziari.

“C’è molta tensione geopolitica e la prossima settimana torneranno in gioco i grandi attori. È probabile che dopo il fine settimana assisteremo a una maggiore volatilità su Bitcoin”, ha dichiarato Lennaert Snyder, analista e trader del mercato crypto.

Gli investitori istituzionali dei mercati finanziari tradizionali non operano generalmente durante i fine settimana, le ore notturne o i giorni festivi. Di conseguenza, questi operatori potrebbero reagire alla notizia all’apertura dei mercati statunitensi di lunedì, aumentando le vendite di asset e accentuando la volatilità.

Ciò potrebbe aumentare la pressione di vendita che ha contribuito al recente calo del prezzo di Bitcoin, iniziato dopo il flash crash di ottobre che ha fatto deragliare il momentum al rialzo di BTC.

A causa del crollo, il prezzo di BTC è sceso di oltre il 30% dal massimo storico di oltre 125.000 $ al minimo di circa 80.000 $ a novembre, per poi rimbalzare sui 90.000 $.