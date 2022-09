Bitcoin (BTC) ha tentato di violare i minimi locali il 16 settembre con l'intensificarsi dell'ultima tendenza al ribasso delle criptovalute.

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano che BTC/USD si sta avvicinando ai 19.600$ al momento della scrittura, con il supporto dei buyer che ha appena evitato un ulteriore calo.

Il livello era rimasto in funzione come minimo intraday alla conclusione del Merge di Ethereum, solo per innescare un sell-off che ha portato Ether (ETH)/BTC verso i minimi di tre settimane.

In questo clima cupo, trader e analisti si sono mostrati poco inclini a rivedere le loro previsioni di mercato.

"Mi sento fiducioso riguardo allo scenario di un rapido pump a 23.000$ su BTC e 1800$ su ETH e di un grande dump da lì", ha scritto Capo of Crypto, ribadendo una teoria sostenuta da tempo:

Avvertendo che la situazione "non sembra buona", nel frattempo, il popolare account CryptoBullet ha auspicato un recupero della media mobile a 100 periodi (MA) per ribaltare la tendenza rialzista sul grafico a 4 ore.

Now this doesn't look good



Same condition - reclaim the MA100 and I’ll be bullish pic.twitter.com/sbogDrqkcE