Gli investitori retail in Bitcoin (BTC) stabiliscono nuovi primati, mentre il mercato rialzista entra in una fase di “declino strutturale”.
Afflussi retail di BTC su Binance raggiungono minimi storici
I dati forniti dalla piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant rivelano come l'afflusso di BTC verso Binance, la più grande piattaforma di scambio di crypto, sia crollato nel 2025.
Gli investitori retail di Bitcoin, ovvero soggetti che detengono fino a 1 BTC (90.000$), si sono in gran parte ritirati dalla scena del trading.
Secondo CryptoQuant, anche rispetto al mercato ribassista del 2022, l'attività di questi investitori “piccoli” è solo una frazione di quella che era.
“L'attività dei piccoli investitori, ovvero i detentori di piccole quantità di Bitcoin (<1 BTC), è scesa a uno dei livelli più bassi mai registrati”, conferma il collaboratore Darkfost in un post pubblicato lunedì sul blog QuickTake.
A dicembre 2022, i flussi giornalieri provenienti dagli shrimp solo su Binance ammontavano a circa 2.675 BTC (242 milioni di dollari) al giorno, misurati utilizzando una media mobile semplice (SMA) a 30 giorni.
“Oggi, tali afflussi si sono ridotti a soli 411 BTC, attestandosi su uno dei livelli più bassi mai riscontrati”, prosegue Darkfost.
“Non si tratta di un semplice calo, ma di un declino strutturale”.
L'apparente mancanza di interesse da parte dei piccoli investitori ha caratterizzato la recente evoluzione di Bitcoin, nonostante i prezzi abbiano raggiunto livelli senza precedenti.
Al contempo, durante il calo degli ultimi due mesi, un indicatore che mette a confronto gli investitori al dettaglio con le whale rimane rialzista.
Il delta tra whale e retail, che contrasta il posizionamento long di entrambi i gruppi, sta anticipando un segnale di minimo del prezzo di BTC.
“Il delta tra whale e retail mostra come, per la prima volta nella storia di Bitcoin, le whale abbiano un posizionamento long così forte rispetto ai trader retail”, racconta su X a fine novembre Joao Wedson, fondatore e CEO della piattaforma di analisi crypto Alphractal.
“Ogni volta che tali livelli hanno raggiunto valori così elevati in passato, abbiamo assistito alla formazione di minimi locali, ma anche alla liquidazione di posizioni di rilievo”.
BTC ETF “contribuiscono chiaramente” a cambiamenti in settore retail
CryptoQuant, nel frattempo, descrive il calo del settore retail nel contesto dell'emergere di strumenti di investimento in Bitcoin più adeguati, ovvero gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin.
“Gli ETF hanno fornito un modo semplice per ottenere esposizione a Bitcoin senza dover gestire chiavi private, sicurezza dei wallet, account di scambio o il rischio di una scorretta gestione di custodia”, conclude Darkfost.
“Naturalmente, gli ETF non sono l'unica spiegazione, ma contribuiscono chiaramente a un profondo mutamento nel modo in cui gli investitori retail partecipano al mercato”.
Come riportato da Cointelegraph, novembre si è rivelato un mese difficile per gli ETF, con il più grande, iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che ha registrato deflussi netti pari a 2,3 miliardi di dollari.
This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.