Secondo Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, Bitcoin potrebbe registrare rendimenti costanti nei prossimi 10 anni, ma è improbabile che si verifichino guadagni eccezionalmente elevati su base annua.

“Penso che ci troviamo all’inizio di dieci anni di crescita graduale, con rendimenti solidi. Non saranno rendimenti spettacolari, ma ritorni consistenti, volatilità più contenuta e qualche fase di salita e discesa”, ha dichiarato Hougan alla CNBC.

Hougan mantiene inoltre la sua previsione secondo cui il 2026 sarà un anno positivo per Bitcoin (BTC), una prospettiva condivisa per la prima volta a luglio, prima che Bitcoin raggiungesse un nuovo massimo storico di 125.100 $ a ottobre. “Penso che il prossimo anno sarà in crescita”, ha affermato.

Gli “acquisti istituzionali graduali” proteggono Bitcoin dal ribasso

Nel frattempo, Sebastian Beau, chief investment officer di ReserveOne, ha affermato che non è ancora chiaro se il ciclo quadriennale di Bitcoin sia “finito”. “Il massimo storico è stato di 125.000 $ a inizio ottobre; oggi siamo intorno agli 87.000 $, con un calo di circa il 30% in tempi relativamente rapidi, piuttosto doloroso”, ha dichiarato Beau.

Gli operatori di mercato restano divisi sull’eventuale conclusione del ciclo: la tempistica dei massimi di ottobre ricalca infatti i picchi dei precedenti cicli quadriennali, suggerendo la possibilità di un anno negativo nel 2026.

Matt Hougan ha indicato la “folla retail ad alta rotazione” come una delle ragioni del calo di fine anno di Bitcoin, spiegando che molti investitori retail hanno ridotto l’esposizione in anticipazione del ciclo quadriennale.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 87.818 $, in calo del 3,81% negli ultimi 30 giorni, secondo CoinMarketCap.

Il chief investment officer di Bitwise, Matt Hougan, è apparso sulla CNBC. Fonte: CNBC

Hougan ha affermato che Bitcoin ha registrato un calo del 30%, anziché del 60% come nei cicli passati, grazie agli “acquisti istituzionali persistenti e graduali”.

Tuttavia, alcuni analisti rimangono cauti. Il trader veterano Peter Brandt ha recentemente previsto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 60.000 $ entro il terzo trimestre del 2026.

L'amministrazione Trump difficilmente avrà un impatto significativo sul prezzo di Bitcoin

Bitcoin ha iniziato il 2025 raggiungendo nuovi massimi storici vicini ai 109.000 $ dopo l'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, evento ampiamente considerato come catalizzatore del rally di inizio anno dell'asset.

Tuttavia, Hougan ha affermato che difficilmente l'amministrazione Trump potrà fornire ulteriori impulsi al rialzo al prezzo di Bitcoin. “Non c'è molto altro che possano fare per Bitcoin”, ha affermato Hougan, sottolineando la necessità di un posizionamento normativo più chiaro dell'asset.

Beau ha condiviso un punto di vista simile. “Sappiamo che si tratta di un commodity asset e questo è stato chiarito dalla SEC”, ha affermato.