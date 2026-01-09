Aumentano segnali rialzisti: RSI suggerisce rimbalzo a 105.000$ per BTC

L'RSI di Bitcoin è tornato rialzista su diversi intervalli, inducendo un trader a ipotizzare un obiettivo di 105.000$ entro “tre o quattro settimane”.

Secondo le ultime analisi di mercato, Bitcoin (BTC) potrebbe raggiungere i 105.000$ entro poche settimane, grazie al persistere di un classico indicatore anticipatore rialzista. RSI offre obiettivo di prezzo di 105.000$ per BTC In un post su X pubblicato giovedì, il trader BitBull ha rilevato un breakout in corso sull'indice di forza relativa settimanale (RSI) di Bitcoin. Sebbene l'andamento del prezzo di BTC rimanga entro un intervallo ristretto, da dicembre è già in atto un importante cambiamento di tendenza RSI. Una tendenza al ribasso dell'indicatore, che misura quanto BTC/USD sia “ipercomprato” o “ipervenduto” a un dato livello, è iniziata a settembre, con il prezzo che l'ha superata prima della chiusura della candela annuale del 2025. “L'RSI settimanale di $BTC sta indicando un ulteriore rialzo. Ha superato la sua tendenza al ribasso di 3 mesi e si mantiene al di sopra della linea di breakout”, commenta BitBull. Un grafico a corredo confronta l'ultimo breakout con quello dello scorso anno, che ha portato a diversi mesi di rialzo del prezzo di BTC dopo i minimi locali di aprile a 75.000$. “Penso che BTC potrebbe raggiungere i 103.000-105.000$ in 3-4 settimane”, aggiunge. Grafico settimanale di BTC/USDT con RSI. Fonte; BitBull/X

Questa settimana, James Easton, conduttore del podcast sul crypto trading DeCRYPTion, ha condiviso alcune buone notizie riguardo l'RSI sul grafico a due settimane. L'indicatore, ha fatto notare, è ora a livelli inferiori rispetto al picco dell'ultimo mercato ribassista completo di Bitcoin di fine 2022. “Inoltre, ha appena invertito la tendenza al rialzo. Allacciate le cinture”, ha riferito ai suoi follower di X. Grafico a due settimane di BTC/USD con RSI. Fonte: James Easton/X In base ai dati forniti da TradingView, i segnali RSI appaiono incoraggianti anche sui timeframe inferiori. Il grafico a quattro ore evidenzia una potenziale divergenza rialzista nascosta, in cui i minimi inferiori dell'RSI contrastano con i minimi superiori del prezzo stesso. Ciò implica un indebolimento della pressione di vendita, mentre Bitcoin cerca di consolidare i 90.000$ come zona di supporto. Grafico a quattro ore di BTC/USD con RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView “Acquirente statunitense” combatte pressione al ribasso su Bitcoin Come riportato da Cointelegraph, gli operatori continuano ad aspettarsi un calo dei livelli, mentre il mercato cerca di trovare una base di supporto a lungo termine. Tra le previsioni più pessimistiche figura la possibilità che il prezzo torni ai minimi di aprile, intorno ai 75.000$. È ipotizzabile anche un calo al di sotto dell'apertura annuale del 2026. If we cannot fill the resistance to support soon on $BTC I think a sweep of these lows comes next pic.twitter.com/nHpBzdtF00 — Johnny (@CryptoGodJohn) January 9, 2026 Analizzando l'andamento dell'order book nel corso della giornata, il trader Skew ha segnalato un venditore passivo attivo a 91.500$, il quale ha mantenuto il prezzo basso. “Ogni volta quotano circa 60-100 BTC, quindi non è un importo particolarmente significativo, ma probabilmente mi dice che la pressione di acquisto durante la sessione statunitense era legata a un evidente acquirente statunitense”, conclude. BTC/USDT order book (Binance). Fonte: Skew/X



