Bitcoin raggiunge un significativo supporto pluriennale rispetto all'oro, con commenti divergenti su un possibile crollo e l'inizio di un mercato ribassista.

Bitcoin (BTC) rispetto all'oro entra in un classico territorio di minimo, mentre comincia una nuova fase di test del supporto chiave. Bitcoin contro oro: divergenza rialzista su supporto Sabato scorso, l'analisi condotta dal crypto trader, analista e imprenditore Michaël van de Poppe prevede un ulteriore rialzo all'orizzonte per Bitcoin. Quest'ultimo ha faticato in relazione all'oro, in quanto il metallo prezioso rimane nei pressi dei massimi storici durante la correzione del mercato delle criptovalute nel quarto trimestre. Cointelegraph Markets e TradingView evidenziano come il rapporto BTC/XAU sia attualmente scambiato a circa 20 once, il livello più basso dai primi mesi del 2024. Per Van de Poppe, tuttavia, l'opportunità è nell'aria. “L'ultima volta che i mercati hanno toccato il minimo, è stato anche il momento in cui BTCUSD/Gold ha raggiunto il minimo. Uno dei due è sopravvalutato. L'altro è sottovalutato”, racconta ai suoi follower su X. “Secondo la mia tesi, l'oro è sopravvalutato, mentre #Bitcoin è sottovalutato.” Grafico settimanale di BTC/XAU con RSI, dati sul volume. Fonte: Michaël van de Poppe/X

I confronti storici evidenziano come in ogni ciclo ribassista di Bitcoin, l'indice di forza relativa settimanale (RSI) sceso in territorio di “ipervenduto” al di sotto di 30 abbia evidenziato un minimo di lungo termine per la coppia. “La parte migliore: sul timeframe giornaliero inizia a formarsi una divergenza rialzista, che segnala un ulteriore rialzo all'orizzonte nel breve termine”, conclude Van de Poppe. Grafico giornaliero di BTC/XAU con dati RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView Mentre l'RSI giornaliero inizia a muoversi nella direzione opposta al prezzo, l'RSI settimanale si attesta attualmente a 29,5, toccando minimi che non si vedevano da quasi tre anni. Grafico settimanale di BTC/XAU con RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView Rottura supporto “probabile entro prossime settimane” Proseguendo sull'argomento, l'account di trading Wealthmanager ha comunque ribadito che l'ultimo mercato ribassista di Bitcoin è iniziato grazie al fallimento di BTC/XAU nel mantenere il livello di 20 once. “Bitcoin rispetto all'oro si trova a un livello di supporto cruciale. L'ultimo mercato ribassista di Bitcoin è iniziato ufficialmente con la perdita di questo supporto”, avverte su X. “Prevedo che ci sarà una fase di consolidamento per un po', ma è probabile che nelle prossime settimane si verifichi una rottura”. Grafico settimanale di BTC/XAU. Fonte: @Wealthmanager/X Il trader di criptovalute e imprenditore Ted Pillows, nel frattempo, intravede la fine di un trend rialzista di lungo periodo in seguito all'ultimo declino. BTC/Gold has lost its 3-year uptrend.



A bad way to end 2025 for Bitcoin. pic.twitter.com/iDrQKS2jpq — Ted (@TedPillows) December 20, 2025







Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi, e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Pur impegnandoci a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità di alcuna informazione contenuta in questo articolo. Questo articolo può contenere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo affidamento su queste informazioni.