L'inizio del 2026 ha registrato un rialzo di Bitcoin e di alcune altcoin verso i massimi settimanali, con l'attuale situazione dei mercati che evidenzia un miglioramento del sentiment degli investitori e dei volumi di scambio. Dal 1° gennaio, Bitcoin ha continuato a mostrare un miglioramento con un consolidamento del range chiaramente visibile nei minimi e massimi giornalieri più elevati, che hanno condotto al massimo settimanale di 94.800$.

Grafico di liquidazione BTC/USDT degli ultimi 7 giorni. Source: Hyblock

I dati della heatmap di liquidazione su 7 giorni forniti da Hyblock mostrano cluster di liquidazione long tra 89.000 e 87.000$ e posizioni short che si attestano al massimo settimanale vicino a 95.000$.

Dal punto di vista tecnico, il rally di inizio anno ha trascinato il prezzo al di sopra della media mobile a 20 giorni, che attualmente converge con la media mobile a 50 giorni. Dopo che BTC non è riuscito a mantenere i 95.000$ e a liquidare le posizioni short in quella zona, sembra che alcuni trader abbiano tagliato le loro posizioni per realizzare profitti in previsione di un nuovo test del supporto inferiore della media mobile a 20 giorni a 89.400$.

Grafico giornaliero di BTC/USDT (Binance). Fonte: TradingView.com

Qualora l'attuale tendenza dovesse protrarsi e il volume lo consentisse, nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un altro attacco al livello di 95.000$. Una tale dinamica potrebbe determinare coperture di posizioni short e liquidazioni, consentendo ai rialzisti di sfruttare un chiaro divario nel profilo di volume della coppia BTC/USDT (Binance) e preparando Bitcoin a un rialzo del 13% fino a 101.500$.

Come mostrato nel grafico sottostante, la maggior parte dell'andamento intraday del prezzo di Bitcoin questa settimana è stata guidata dai trader che hanno utilizzato i futures perpetual per innescare le liquidazioni. Si noti come, secondo i dati di TRDR.io, si sia verificato un aumento di quasi 1,1 miliardi di dollari nel volume degli acquisti di futures quando BTC ha raggiunto i 94.800$ il 5 gennaio, e come siano stati liquidati 100 milioni di dollari di posizioni short su BTC/USDT su Binance.

Esempio di trader perp che influenzano l'andamento di Bitcoin. Fonte: TRDR.io

Come illustrato in precedenza, i dati attuali della heatmap di liquidazione e la struttura dell'order book suggeriscono che un evento simile potrebbe verificarsi nuovamente nel caso in cui i trader spingessero il prezzo di BTC a 94.000$.



