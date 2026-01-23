Analisti: Nuovi minimi per BTC/Oro, ma le configurazioni scontate sono rare

Il rally record dell'oro ha inevitabilmente messo sotto pressione il prestigio di Bitcoin, anche se gli analisti sostengono che i dati storici mostrano che BTC alla fine riuscirà a recuperare terreno.

La performance relativa di Bitcoin (BTC) rispetto all'oro si è notevolmente indebolita, sebbene diversi analisti sostengano che tale situazione continui a rappresentare un'opportunità di investimento a lungo termine per BTC. Grafico giornaliero di BTC/Oro. Fonte: Cointelegraph/TradingView Il rapporto Bitcoin/Oro misura quante once d'oro sono necessarie per acquistare un Bitcoin. Mercoledì il rapporto è sceso a circa 18,5, toccando il valore più basso da novembre 2023. Il movimento riflette il fatto che l'oro ha raggiunto nuovi massimi storici a 4.888$, mentre Bitcoin fatica a mantenersi sopra i 90.000$. Previsioni sul prezzo dell'oro basate su 100 anni di mercato. Fonte: Charles Edwards/X Il fondatore di Capriole Investments, Charles Edwards, sottolinea l'entità del movimento dell'oro, sottolineando come i mercati rialzisti dell'oro degli ultimi 100 anni abbiano registrato guadagni medi superiori al 150%. Se tale andamento dovesse ripetersi, i prezzi dell'oro potrebbero superare ampiamente i livelli attuali, raggiungendo circa 12.000$ in un arco di tempo compreso tra 3 e 10 anni, prolungando la pressione a breve termine sul rapporto BTC/Oro. Tuttavia, l'analista crypto Decode suggerisce che la coppia BTC/Oro potrebbe mostrare segni di esaurimento del trend. Con l'aiuto della teoria delle Onde di Elliott, Decode definisce il rapporto come entrato nella quinta onda di una correzione C, struttura che tipicamente segnala la fase finale di un trend ribassista. In termini semplici, ciò implica che il momentum ribassista potrebbe essere più vicino al completamento che alla continuazione, pur in presenza di un sentiment degli investitori leggermente più pessimista. Grafico settimanale di BTC/Oro con Onde di Elliot. Fonte: Decode/X Analista Bitwise: “Il trading definitivo qui è Bitcoin” Il responsabile della ricerca europea di Bitwise, André Dragosch, interpreta tale movimento come un segnale macroeconomico contrario. A inizio settimana, l'analista ha sostenuto come Bitcoin sia stato scambiato con uno sconto significativo rispetto all'oro su base relativa, definendo tali condizioni “molto rare” e suggerendo come nel primo trimestre del 2026 potrebbe verificarsi un cambiamento nei flussi di capitale. Valore relativo della liquidità BTC/Oro basato sull'offerta di moneta globale. Fonte: Bitwise In un post pubblicato mercoledì su X, Dragosch sottolinea che l'impennata dell'oro dipende da un cambiamento strutturale più ampio nel sistema monetario globale, ribadendo le preoccupazioni sollevate da Ray Dalio. Con la riduzione della dipendenza dai titoli di Stato e l'aumento dell'esposizione agli asset reali da parte dei paesi, l'oro è stato il primo a trarne vantaggio. Dragosch ritiene che il capitale tenda a ruotare in modo sequenziale. L'oro ha attirato per primo i flussi di capitale, mentre Bitcoin “non ha ricevuto offerte serie a causa del suo rischio percepito come più elevato”. In tale contesto, la forza dell'oro potrebbe alla fine fungere da vento favorevole piuttosto che da vento contrario per la prossima fase di espansione del prezzo di Bitcoin.

