Bithumb recupera il 99,7% dei Bitcoin accreditati in eccesso e copre il deficit residuo

Il crypto exchange sudcoreano Bithumb ha dichiarato di aver risolto l’incidente in cui un errore nei premi promozionali ha accreditato Bitcoin in eccesso su alcuni account degli utenti.

In una dichiarazione diffusa domenica, l’exchange ha confermato di aver recuperato il 99,7% dei Bitcoin (BTC) pagati in eccesso nello stesso giorno in cui si è verificato l’incidente. Il restante 0,3% — pari a 1.788 Bitcoin già venduti — è stato coperto con fondi aziendali, per garantire che i saldi dei clienti rimanessero pienamente coperti.

“Le disponibilità di Bithumb in tutti gli asset virtuali, incluso Bitcoin (BTC), sono pari o superiori al 100% dei depositi degli utenti”, ha scritto l’exchange.

Secondo Bithumb, la maggior parte dei Bitcoin in eccesso è stata recuperata direttamente dagli account, mentre la quota già liquidata sul mercato ha richiesto un rimborso dalle riserve societarie.

Processo di risposta all’incidente di Bithumb. Fonte: Bithumb

Bithumb lancia un piano di risarcimento

L’exchange ha inoltre annunciato misure di compensazione. Gli utenti connessi alla piattaforma al momento dell’incidente riceveranno 20.000 won sudcoreani (circa 15$) ciascuno. I trader che hanno venduto Bitcoin a prezzi sfavorevoli durante l'interruzione riceveranno il rimborso integrale del valore di vendita, oltre a un pagamento aggiuntivo del 10%. La piattaforma azzererà inoltre le commissioni di trading su tutti i mercati per sette giorni, a partire da lunedì.

L’incidente ha avuto inizio venerdì, quando un problema di sistema durante un evento promozionale ha accreditato ad alcuni utenti una quantità insolitamente elevata di Bitcoin, causando brevi e forti oscillazioni dei prezzi sull’exchange nel momento in cui i destinatari hanno iniziato a vendere i fondi. La piattaforma ha limitato rapidamente gli account coinvolti e stabilizzato le contrattazioni nel giro di pochi minuti, evitando liquidazioni su scala più ampia.

L’exchange ha precisato che l’episodio non è stato legato a un attacco hacker e che nessun asset dei clienti è andato perso, con depositi e prelievi rimasti operativi. Sebbene la società non abbia comunicato l’ammontare complessivo coinvolto, alcuni utenti hanno stimato accrediti per circa 2.000 BTC.

I crypto exchange centralizzati devono affrontare problemi operativi

I crypto exchange centralizzati continuano a fare i conti con problemi operativi. A giugno, Coinbase ha dichiarato che le restrizioni sugli account hanno rappresentato una delle principali criticità, riferendo di aver ridotto dell’82% i blocchi non necessari dopo l’aggiornamento dei sistemi di machine learning e dell’infrastruttura interna.

La mossa è arrivata dopo anni di lamentele da parte degli utenti, molti dei quali si erano ritrovati esclusi dai propri account per mesi, pur in assenza di violazioni della sicurezza.

Preoccupazioni analoghe sono emerse durante il sell-off di mercato del 10 ottobre, quando gli utenti di Binance hanno segnalato problemi tecnici che hanno impedito ad alcuni trader di chiudere le posizioni nei momenti di massima volatilità.

Sebbene l’exchange abbia dichiarato che il sistema di trading principale è rimasto operativo e abbia attribuito la maggior parte delle liquidazioni alle condizioni generali di mercato, in seguito ha erogato circa 728 milioni di dollari in compensazioni agli utenti interessati.