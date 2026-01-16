BitMine Immersion Technology ha raggiunto un accordo per investire 200 milioni di dollari in Beast Industries, la società di intrattenimento fondata dalla star di YouTube Jimmy Donaldson, noto come MrBeast, in un’operazione che rappresenta uno dei maggiori investimenti azionari non core mai effettuati da BitMine.

La società ha annunciato giovedì che l’investimento da 200 milioni di dollari avverrà sotto forma di equity in Beast Industries.

Donaldson gestisce una rete di canali YouTube che conta oltre 450 milioni di iscritti complessivi, secondo idati pubblicamente disponibili.

“MrBeast e Beast Industries rappresentano, a nostro avviso, il principale creatore di contenuti della nostra generazione, con una portata e un livello di engagement senza pari tra Gen Z, Gen Alpha e Millennials”, ha dichiarato Thomas Lee, presidente di BitMine. “Beast Industries è la piattaforma basata sui creator più grande e innovativa al mondo, e i nostri valori aziendali e personali sono fortemente allineati”.

BitMine non ha divulgato la quota che acquisirà, la valutazione di Beast Industries né eventuali diritti di governance associati all’investimento.

Le società hanno inoltre comunicato che la chiusura dell’operazione è prevista per lunedì.

Beast Industries esplora l'integrazione DeFi per la sua futura piattaforma finanziaria

Nell’ambito dell’accordo con BitMine, Beast Industries esplorerà modalità di integrazione della finanza decentralizzata (DeFi) all’interno della propria piattaforma di servizi finanziari in fase di sviluppo, ha dichiarato Jeffrey Housenbold, CEO di Beast Industries.

Le società non hanno divulgato dettagli sui prodotti, sulle tempistiche né sul quadro normativo della piattaforma proposta, precisando che nessun prodotto DeFi è stato ancora definito.

Cointelegraph ha contattato BitMine e Beast Industries per ottenere commenti sui dettagli dell’operazione e sulla futura integrazione della DeFi, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

MrBeast ha iniziato ad ampliare le proprie attività oltre YouTube nel 2025, annunciando l’intenzione di lanciare una piattaforma di servizi finanziari durante il DealBook Summit del New York Times all’inizio di dicembre.

“Stiamo anche lanciando una compagnia telefonica, Beast Mobile, e una piattaforma di servizi finanziari, il tutto incentrato sull’educazione finanziaria e sull’accesso alle informazioni globali”, ha dichiarato Housenbold a Business Insider il 3 dicembre.

Secondo i materiali per gli investitori visionati da Business Insider, Beast Industries ha generato 400 milioni di dollari di ricavi nel 2024.