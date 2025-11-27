Il presidente di BitMine, Tom Lee, sembra aver ridimensionato la sua previsione ampiamente pubblicizzata di 250.000 $ per Bitcoin (BTC) entro la fine dell’anno, limitandosi ora a un “forse” sulla possibilità che la criptovaluta possa riconquistare il massimo storico di ottobre, pari a 125.100 $, prima della chiusura del 2025.

“Penso che sia ancora molto probabile che Bitcoin superi i 100.000 $ prima della fine dell’anno, e forse raggiunga anche un nuovo massimo”, ha dichiarato Lee in un’intervista alla CNBC mercoledì.

Sembra essere la prima volta in cui Lee attenua pubblicamente il target di 250.000 $, un obiettivo che aveva introdotto all’inizio del 2024 e continuato a ribadire fino ai primi di ottobre.

La previsione di Lee era tra le più aggressive del settore. Altri dirigenti crypto, come il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz, avevano avvertito già a ottobre che sarebbe dovuto accadere qualcosa di “folle” perché Bitcoin potesse raggiungere quel livello.

Bitcoin ha registrato un calo dell'1,85% negli ultimi 12 mesi. Fonte: CoinMarketCap

Detto questo, Lee ha affermato che alcuni deii giorni più floridi per Bitcoin potrebbero ancora arrivare prima della fine del 2025.

“Continuo a pensare che alcuni dei giorni migliori arriveranno prima della fine dell'anno”, ha affermato, a 35 giorni dalla fine del 2025.

Gli holder di Bitcoin dovranno continuare a tirare a indovinare, afferma un dirigente

Lee ha sottolineato la tendenza di Bitcoin a realizzare la maggior parte dei suoi guadagni in un numero molto ristretto di sessioni di trading ogni anno, osservando che l’asset tipicamente “fa la sua mossa” in soli 10 giorni annuali.

Si tratta di un’idea ampiamente condivisa dai dirigenti del settore. In un post su X del febbraio 2024, il CEO di Bitwise Hunter Horsley ha ricordato che, sebbene gli investitori non possano sapere quali saranno queste giornate, perdere i 10 giorni migliori di Bitcoin significa, storicamente, rinunciare a quasi tutti i suoi rendimenti.

Nel 2024, i 10 giorni migliori per Bitcoin hanno prodotto un rendimento complessivo del 52%, mentre i restanti 355 giorni hanno registrato un rendimento medio del -15%.

Bitcoin è in trend ribassista dal 10 ottobre, appesantito da una liquidazione da 19 miliardi di dollari sul mercato crypto innescata dall’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un dazio del 100% sui prodotti cinesi.

Mercoledì la criptovaluta è tornata sopra i 90.000 $, dopo essere rimasta per sei giorni consecutivi al di sotto di tale livello. E questo nonostante novembre, dal 2013, sia storicamente il mese mediamente più forte per Bitcoin, secondo CoinGlass.

Nel frattempo, lunedì l’economista Timothy Peterson ha affermato che il bottom di Bitcoin potrebbe essere già stato toccato, o che si verificherà nel corso di questa settimana.

Lee ha avuto risultati altalenanti con le sue previsioni su Bitcoin

Se Bitcoin non riuscisse a centrare la previsione di Lee, non sarebbe la prima volta che una delle sue ipotesi si rivela errata.

Correlato: Bitcoin mostra una “forte correlazione negativa” con l’attività di USDt: Glassnode

Nel gennaio 2018, Lee aveva affermato che Bitcoin avrebbe potuto raggiungere i 125.000$ entro il 2022, ma ci sono voluti altri tre anni per arrivare a quel punto, raggiunto solo lo scorso ottobre.

Tuttavia, Lee ha anche fatto previsioni accurate sul prezzo.

Nel luglio 2017, Lee aveva previsto che, in uno scenario di base, Bitcoin avrebbe potuto raggiungere i 20.000 $ entro il 2022, mentre una prospettiva più ottimistica avrebbe portato a un prezzo potenziale di 55.000 $ nello stesso periodo.

Secondo CoinMarketCap, Bitcoin ha finito per raggiungere i 20.000 $ nel dicembre 2020 e i 55.000 $ nel marzo 2021.