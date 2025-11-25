Robbie Mitchnick, responsabile degli asset digitali di BlackRock, ritiene che la maggior parte dei clienti dei più grandi gestori patrimoniali mondiali non stia prendendo in considerazione l'uso di Bitcoin per i pagamenti quotidiani quando decide se investire in questo asset.

“Penso che per noi, e per la maggior parte dei nostri clienti oggi, non sia davvero una garanzia per quel caso di rete di pagamento globale”, spiega Mitchnick durante un'intervista podcast pubblicata venerdì su YouTube.

“Si tratta forse di un valore di opzione out-of-the-money”, sostiene Mitchnick.

A suo avviso, ciò non significa che Bitcoin (BTC) non finirà per essere ampiamente utilizzato nei pagamenti, ma definisce tale scenario “un po' più speculativo”, sottolineando che gli investitori siano molto più concentrati sulla tesi dell'“oro digitale” o della riserva di valore.

Mitchnick: Ci vorrà molto affinché la situazione cambi

“Ci sono molti aspetti da considerare in termini di scalabilità di Bitcoin, Lightning e altro ancora per rendere possibile tutto ciò”, afferma. Ad agosto 2024, Galaxy Research ha suggerito che la maggior parte delle reti di scalabilità layer-2 di Bitcoin, in particolare i “rollup”, potrebbero non essere sostenibili a lungo termine nonostante la loro popolarità come metodo promettente per mantenere i pagamenti economici, veloci e decentralizzati.

Al contempo, Mitchnick ritiene che le stablecoin abbiano riscosso un “enorme successo” nel settore dei pagamenti. “Sono estremamente adatte al mercato dei prodotti come strumento di pagamento per trasferire valore in modo efficiente”, sottolinea.

Stablecoin “scalano più rapidamente” del previsto

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ha recentemente affermato che la “rapida crescita” delle stablecoin rispetto alle previsioni è il motivo per cui ha recentemente rivisto al ribasso la sua previsione sul prezzo di Bitcoin per il 2030.

“Le stablecoin stanno usurpando parte del ruolo che pensavamo avrebbe svolto Bitcoin”, spiega.

Wood ricorda che in precedenza aveva previsto un Bitcoin a 1,5 milioni di dollari entro il 2030 ma che, ora che le stablecoin servono molti degli usi che pensava sarebbero stati dominati da Bitcoin, potrebbe essere opportuno ridurre la previsione di circa 300.000$.

“Penso che i mercati emergenti siano enormi in tal senso e stiamo iniziando a vedere istituzioni negli Stati Uniti che si concentrano su nuovi sistemi di pagamento”, sostiene.

A settembre, il cofondatore di Tether Reeve Collins ha dichiarato a Cointelegraph che si aspetta che “tutte le valute” diventino stablecoin entro il 2030, nell'ambito di un cambiamento più ampio che vedrà tutte le forme di finanza passare alla blockchain.