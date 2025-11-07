Le azioni di Block Inc. di Jack Dorsey hanno registrato un calo di quasi il 12% nelle contrattazioni after-hour di giovedì, dopo un terzo trimestre con utili inferiori alle previsioni degli analisti.

La società fintech crypto-friendly ha registrato un utile per azione di 54 centesimi nel Q3, inferiore del 14% rispetto alle previsioni degli analisti di 63 centesimi. Nel frattempo, i ricavi del terzo trimestre, pari a 6,11 miliardi di dollari, sono aumentati del 2,3% su base annua, ma sono stati inferiori alle aspettative di 6,33 miliardi di dollari.

Le azioni di Block Inc. (XYZ) sono scese dell'11,53% nelle contrattazioni after-hour attestandosi a 70,93 $, dopo aver chiuso la giornata di negoziazione in ribasso del 3,7% a 62,75 $.

Il prezzo delle azioni Block è sceso dopo la chiusura delle contrattazioni, continuando il suo calo durante la sessione di negoziazione di giovedì. Fonte: Google Finance

Ciò si aggiunge al calo delle azioni Block, che finora nel 2025 hanno registrato una flessione del 18,24%.

Nonostante la forte reazione dei mercati, alcuni dati dei risultati del Q3 di Block hanno mostrato una forte crescita per l'azienda.

La società ha registrato un aumento del 18% su base annua dell'utile lordo a 2,66 miliardi di dollari e afferma che ora prevede che i profitti raggiungeranno i 10,24 miliardi di dollari per il 2025, con un aumento annuo del 15%.

Cash App, la divisione di Block dedicata ai pagamenti peer-to-peer, ha generato la maggior parte dei profitti con 1,62 miliardi di dollari, segnando un aumento annuo del 24%. Square, la divisione di Block dedicata ai pagamenti commerciali, ha registrato un fatturato di 1,018 miliardi di dollari, con un aumento del 9%.

In termini di profitto complessivo al netto delle spese operative, le entrate di Block hanno raggiunto i 409 milioni di dollari, con un aumento del 26% su base annua.

Le iniziative di Block nel settore del mining Bitcoin

Il direttore finanziario di Block, Amrita Ahuja, ha dichiarato durante una conference call con gli investitori che Proto, la divisione dell'azienda dedicata al mining Bitcoin, ha iniziato a dare i suoi frutti.

“Abbiamo generato i nostri primi ricavi, gettando le basi per quello che potrebbe diventare il nostro prossimo grande ecosistema”, ha affermato Ahuja. “Abbiamo monetizzato l'innovazione di Proto nell'hardware e nel software attraverso la vendita di hardware ASIC, hashboard di mining e mining rig completi che forniscono molti dei componenti avanzati chiave per il mining Bitcoin”.

Proto è stato lanciato nel novembre 2024, ma i suoi primi impianti di mining non sono stati annunciati fino ad agosto. Ahuja ha affermato che i ricavi del Q3 sono stati “modesti”, ma che l'azienda sta “perseguendo attivamente una solida pipeline per il 2026”.