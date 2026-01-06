Il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, sostiene che Ethereum abbia “risolto” una delle sfide più complesse del settore crypto: il trilemma della blockchain.

In un post pubblicato sabato su X, Buterin ha evidenziato il potenziale del Peer Data Availability Sampling (PeerDAS) e delle Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machines (zkEVM), osservando che questi due aggiornamenti stanno rendendo Ethereum “un tipo di rete decentralizzata fondamentalmente nuovo e più potente”.

“Ora, con Ethereum dotato di PeerDAS (2025) e delle zkEVM (si prevede che nel 2026 ne faranno uso porzioni limitate della rete), otteniamo: decentralizzazione, consenso e un’elevata larghezza di banda”, ha affermato, aggiungendo:

“Il trilemma è stato risolto — non sulla carta, ma con codice funzionante già in produzione: una metà (il data availability sampling) è oggi attiva sulla mainnet, mentre l’altra metà (le zkEVM) è già a livello produttivo in termini di prestazioni. Ciò che resta da affrontare è la sicurezza”

PeerDAS è un miglioramento della scalabilità introdotto con l’aggiornamento Fusaka di dicembre, che consente a Ethereum di gestire volumi di dati significativamente maggiori.

Nel frattempo, le zkEVM — presenti da tempo nell’ecosistema — sono macchine virtuali compatibili sia con le ZK proofs sia con l’attuale Ethereum Virtual Machine.

Il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha spiegato che le zkEVM si trovano ancora in una fase “alpha”: sono pronte dal punto di vista delle prestazioni, ma richiedono ulteriori miglioramenti sul fronte della sicurezza. Secondo Buterin, serviranno circa quattro anni affinché le zkEVM vengano pienamente adottate all’interno di Ethereum.

Una volta completato il rollout di questi aggiornamenti, ha aggiunto, lo sforzo di lungo corso di Ethereum per bilanciare decentralizzazione, sicurezza e scalabilità potrà dirsi compiuto.

“Nei prossimi ~4 anni vedremo dispiegarsi l’intera portata di questa visione: * nel 2026, significativi aumenti dei limiti di gas non dipendenti dalle zkEVM grazie a BAL ed ePBS, oltre alle prime opportunità di eseguire un nodo zkEVM”, ha affermato.

“Tra il 2026 e il 2028, riprezzamenti del gas, modifiche alla struttura dello stato, l’inserimento dell’execution payload nei blob e altri aggiustamenti per rendere sicuri limiti di gas più elevati; tra il 2027 e il 2030, ulteriori consistenti aumenti dei limiti di gas, man mano che le zkEVM diventeranno il principale metodo di validazione dei blocchi sulla rete”, ha aggiunto.

Ethereum ha impiegato 10 anni per risolvere il trilemma

Vitalik Buterin ha affermato che sono stati necessari dieci anni di lavoro intenso per portare Ethereum a un livello tale da poter risolvere il trilemma, richiamando il suo primo post dedicato alla risoluzione dei problemi di data availability, pubblicato nell’aprile del 2017.

“È stato un percorso durato dieci anni […] ma finalmente siamo arrivati”, ha dichiarato.

Il trilemma della blockchain fa riferimento alla complessità di costruire una rete blockchain in grado di garantire simultaneamente decentralizzazione, sicurezza e scalabilità, senza che uno di questi pilastri comprometta gli altri.

In generale, la maggior parte delle blockchain è costretta a dare priorità a uno o due di questi pilastri, come la velocità e la sicurezza, nelle fasi iniziali, mentre lavora gradualmente per bilanciare tutti e tre.

Nel suo post, Buterin ha citato Bitcoin come esempio, sottolineando che la rete è stata progettata per essere “altamente decentralizzata” e sicura, ma soffre di problemi di scalabilità.