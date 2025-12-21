Borsa brasiliana lancerà piattaforma di tokenizzazione e stablecoin

La borsa brasiliana B3 ha annunciato una strategia volta a rafforzare i propri legami con gli asset digitali attraverso il lancio di una piattaforma di tokenizzazione e di una stablecoin per i pagamenti, a partire dal 2026.

In una comunicazione agli investitori pubblicata martedì, il vicepresidente prodotti e clienti di B3, Luiz Masagão, ha dichiarato che la borsa valori intende lanciare una piattaforma di tokenizzazione per le risorse tradizionali, a partire dalle offerte del mercato azionario. Ha aggiunto che B3 emetterà anche una propria stablecoin come “strumento per consentire il trading di token”.

“Il grande vantaggio di avere questa piattaforma di tokenizzazione collegata all'ecosistema tradizionale è che gli asset sono fungibili”, ha affermato Masagão. “L'acquirente del token non saprà che sta acquistando da un venditore di azioni tradizionale. Ciò consente una transizione fluida, con entrambi che beneficiano della stessa liquidità”.

L'annuncio giunge circa un mese dopo che la banca centrale brasiliana ha dichiarato che classificherà le transazioni in stablecoin come operazioni in valuta estera per le società di criptovalute. Non è chiaro come il cambiamento di politica, che dovrebbe entrare in vigore a febbraio, potrà applicarsi alle borse valori come B3.

Il piano di tokenizzazione e stablecoin era solo una parte dell'agenda dell'exchange in materia di asset digitali. Masagão ha affermato che B3 aveva in programma di lanciare opzioni settimanali per Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL), oltre a contratti su eventi, come quelli offerti dalle piattaforme di previsione Kalshi e Polymarket.

Mercato brasiliano batte USA su ETF crypto

Essendo l'unica borsa valori significativa in Brasile, B3 ha anche offerto agli investitori l'esposizione alle criptovalute attraverso fondi negoziati in borsa prima degli Stati Uniti, dove le autorità di regolamentazione hanno approvato gli ETF legati ai futures su Bitcoin nel 2021 e gli ETF spot su Bitcoin nel gennaio 2024. Tredici ETF con esposizione alle criptovalute sono stati quotati su B3 a partire dal 2021, e la borsa ha incluso un fondo spot XRP (XRP) a febbraio.