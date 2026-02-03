Buterin consiglia a validatori di semplificare staking Ethereum

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha proposto di aggiungere la tecnologia di validazione distribuita (DVT) al meccanismo di staking blockchain, sostenendo che potrebbe semplificare il processo e la tecnologia che lo supporta.

Mercoledì Buterin ha presentato la “DVT nativa” in un post sul forum Ethereum Research, affermando che consentirebbe agli ETH staker “di effettuare lo staking senza affidarsi completamente a un unico nodo”.

Attualmente, i validatori di Ethereum possono eseguire un solo nodo per garantire la sicurezza della blockchain, il che può comportare sanzioni in caso di interruzione.

L'utilizzo della DVT consentirebbe a un validatore di utilizzare la propria chiave su diversi nodi per aiutare la rete, riducendo le possibilità di sanzioni.

“La chiave è condivisa in modo segreto tra alcuni nodi e tutte le firme sono firmate mediante soglia” ha spiegato, aggiungendo che il nodo è “garantito per funzionare correttamente” purché più di due su tre di essi “siano onesti”.

Vitalik Buterin espone concetto su tecnologia dei validatori distribuiti durante evento nel 2024. Fonte: University of Waterloo

Buterin sostiene che diversi protocolli utilizzano il DVT, che, come egli stesso sottolinea, “non garantisce un consenso completo all'interno di ciascun validatore, offrendo quindi garanzie leggermente inferiori, ma è decisamente più semplice”.

Buterin: DVT dovrebbe essere implementata nel protocollo

Buterin sostiene che, mentre le soluzioni DVT richiedono configurazioni complesse, lui propone un'alternativa sorprendentemente semplice: integrare il DVT nel protocollo.

Il progetto di Buterin prevede che un validatore possa creare un massimo di 16 chiavi, o “identità virtuali”, che agiscono in modo indipendente ma sono considerate come un'unica entità dalla blockchain.

Questa cosiddetta “identità di gruppo”, spiega Buterin, viene considerata come un’azione, come la creazione di un blocco, solo se un numero minimo di “identità virtuali” la approva e viene ricompensata o penalizzata in base alle azioni della maggioranza.

“Questo progetto è estremamente semplice dal punto di vista dell'utente”, poiché lo staking DVT diventa l'esecuzione di copie di un nodo client standard.

Buterin aggiunge che ciò aiuterebbe anche gli staker attenti alla sicurezza con quantità significative di ETH a effettuare lo staking in un ambiente più sicuro, invece di affidarsi a un singolo nodo. Gli staker potrebbero effettuare più facilmente lo staking dei propri token invece di utilizzare un provider, aumentando la decentralizzazione dello staking.

La proposta di Buterin giunge dopo che il co-fondatore ha avanzato altre idee per rendere Ethereum più facile da usare, e la sua ultima proposta richiede ulteriori discussioni prima di poter essere aggiunta alla rete.