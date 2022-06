Fra maggio e giugno, Bitcoin (BTC) è riuscito a deludere i trader sia rialzisti che ribassisti. Tuttavia, alcuni dati sembrano suggerire che in realtà fare trading potrebbe essere "più semplice" di quanto molti immaginino.

Secondo la risorsa di analisi on-chain Whalemap, le whale di Bitcoin dettano le prestazioni del mercato da ormai svariate settimane.

In una recente analisi, i ricercatori di Whalemap hanno mostrato come i top e i bottom di BTC/USD hanno sempre coinciso con le aree di maggiore attività delle whale.

Quando i maggiori detentori di Bitcoin scelgono di comprare o vendere, il prezzo reagisce di conseguenza. Pertanto, per chi desidera ridurre i rischi nel breve termine, potrebbe essere una buona idea agire in base ai livelli delle whale.

"Può essere più facile di così?", ha scherzosamente commentato Whalemap su Twitter.

Come riportato da Cointelegraph, alcune whale sono più interessate di altre. Nell'ultima settimana, una di queste entità su Binance ha contribuito allo stretto trading range di BTC con una serie di acquisti e vendite.

"Questa whale di Binance ha segnato ogni top e bottom locale per le ultime due settimane," ha affermato l'analista Credible Crypto su Twitter:

Il "pump" a cui Credible Crypto fa riferimento è stato di breve durata, proprio come quello della scorsa settimana.

Al di là dei fattori interni, c'è poco ottimismo nel mercato a causa delle attuali condizioni macroeconomiche.

Vi è molta frustrazione fra i trader sia per l'operato delle whale, che mantengono il prezzo all'interno di un range di prezzo, che per la forte correlazione di Bitcoin con i mercati tradizionali:

The correlation with the stock markets is annoying.

Ed è improbabile che il valore delle azioni torni a crescere nel prossimo futuro, ha ammesso l'analista Bob Loukas, in quanto stiamo assistendo a una contrazione monetaria in tutto il mondo:

"Non vedo ancora un catalizzatore macro che indichi un minimo nelle azioni. Come affermato in precedenza, sembra un mercato ribassista ciclico che ha bisogno di più tempo.

I movimenti dei prezzi sul fronte del ciclo lo confermano, durerà per tutti i mesi estivi. Il valore delle azioni è basso già da un po', quindi spero di sbagliarmi. Non ho intenzione farmi prendere dalla FOMO per un potenziale rally."