Il produttore di hardware e miner Bitcoin Canaan ha proseguito la propria iniziativa di riutilizzo dell’energia per applicazioni commerciali e di consumo, rendendo disponibile il calore generato dai computer per le serre in Canada.

In una comunicazione diffusa martedì, Canaan ha annunciato la partecipazione a un proof-of-concept da 3 megawatt (MW) con Bitforest Investment nella provincia canadese del Manitoba, con l’obiettivo di “recuperare il calore da un sistema di calcolo Avalon e utilizzarlo come fonte supplementare per le operazioni delle serre”.

Il programma pilota, la cui durata iniziale è prevista in 24 mesi, utilizzerà i sistemi di raffreddamento a liquido di Canaan per catturare il calore e preriscaldare l’acqua in ingresso alle serre, riducendo il fabbisogno energetico complessivo.

“Con questo proof-of-concept non ci limitiamo a distribuire infrastrutture di calcolo per un singolo progetto: puntiamo a costruire un modello replicabile e basato sui dati”, ha dichiarato il presidente e CEO di Canaan, Nangeng Zhang.

“Il programma ci consentirà di misurare, modellare e scalare il recupero di calore per l’agricoltura nei climi più freddi […] e amplia i nostri sforzi per ripensare il modo in cui le infrastrutture di calcolo possono migliorare la sostenibilità energetica per famiglie, imprese e partner industriali”.

L’iniziativa consentirebbe a Canaan di integrare le serre di Bitforest “riciclando il calore dei server di calcolo che altrimenti andrebbe disperso”, riducendo così la dipendenza da caldaie alimentate da combustibili fossili.

L’azienda ha inoltre annunciato l’implementazione di un sistema di calcolo composto da 360 unità di server raffreddati a liquido. Secondo Bitforest, le attività dell’azienda in Manitoba includono anche la produzione di pomodori.

I miner puntano sulle soluzioni ecologiche e sul consumo energetico

A settembre, Canaan ha annunciato l’avvio di un impianto di mining in un sito alimentato da energia eolica in Texas, ma il miner Bitcoin (BTC) è tutt’altro che l’unica azienda a puntare su soluzioni green per ridurre i costi energetici.

A novembre, la società di mining e infrastrutture digitali Phoenix Group ha annunciato la realizzazione di un impianto da 30 megawatt (MW) in Etiopia alimentato da energia idroelettrica. Un altro miner Bitcoin, Sangha Renewables, ha invece avviato in Texas un’operazione da 20 MW alimentata da energia solare.

La mining difficulty di Bitcoin (BTC), che incide direttamente sui costi operativi dei miner, ha raggiunto nuovi massimi storici nel 2025. Dopo essere aumentata bruscamente a settembre — prima che il prezzo subisse un calo durante il crollo del mercato di ottobre — la difficoltà di mining è destinata a registrare un ulteriore balzo nel corso di questo mese.

Secondo i dati di CoinWarz, al momento della pubblicazione la mining difficulty di BTC si attestava intorno a 148,2 mila miliardi.