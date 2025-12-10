Digital Asset e un gruppo di istituzioni finanziarie hanno completato un secondo round di finanziamento on-chain del Tesoro statunitense su Canton Network, introducendo il riutilizzo in tempo reale del collaterale e ampliando il numero di stablecoin coinvolte.

Sono state eseguite cinque transazioni nella nuova fase, sulla base del progetto pilota di luglio, che ha dimostrato per la prima volta che i titoli del Tesoro statunitense e la stablecoin USDC (USDC) potevano essere combinati per finanziare e regolare le transazioni sulla blockchain.

Nell'ultima sperimentazione, le società hanno utilizzato più stablecoin per finanziare posizioni contro titoli del Tesoro statunitense tokenizzati, ampliando il pool di liquidità on-chain disponibile per le transazioni di finanziamento.

La dimostrazione ha rivelato che i titoli del Tesoro statunitense tokenizzati possono essere trasferiti tra controparti e riutilizzati come garanzia in tempo reale, aggirando i ritardi operativi che tipicamente accompagnano la reipotecazione nella finanza tradizionale.

L'iniziativa ha riunito Bank of America, Citadel Securities, Cumberland DRW, Virtu Financial, Société Générale, Tradeweb, Circle, Brale e M1X Global, tutte parte del gruppo di lavoro industriale della rete Canton.

Kelly Mathieson, responsabile dello sviluppo commerciale di Digital Asset, azienda che gestisce il Canton Network, ha dichiarato in un comunicato che il test fa “parte di un'attenta evoluzione verso un nuovo modello di mercato”.

Justin Peterson, responsabile tecnologico di Tradeweb, sostiene che “dimostrare il riutilizzo in tempo reale delle garanzie collaterali e l'aumento della liquidità delle stablecoin non è solo un risultato tecnico, ma un modello di riferimento per il futuro della finanza istituzionale”.

Canton Network espande propria presenza in settore RWA tokenizzati

Canton Network, una blockchain layer-1 creata per la finanza istituzionale, ha ampliato quest'anno la propria presenza nel settore della tokenizzazione.

Il 4 dicembre, il suo sviluppatore Digital Asset ha ottenuto circa 50 milioni di dollari di sostegno strategico da BNY, iCapital, Nasdaq e S&P Global. Il recente finanziamento fa seguito a una raccolta fondi di 135 milioni di dollari avvenuta a inizio anno ed è destinato a sostenere gli sforzi di espansione della rete.

A ottobre, la società di gestione patrimoniale Franklin Templeton ha dichiarato che avrebbe migrato la sua piattaforma Benji Investments, che tokenizza le azioni del fondo monetario statunitense di punta dell'azienda, su Canton Network.

I dati di RWA.xyz mostrano inoltre che Canton Network è ora leader indiscusso nel mercato degli asset reali tokenizzati, con oltre 370 miliardi di dollari rappresentati on-chain, superando di gran lunga reti popolari come Ethereum, Polygon, Solana e altre chain pubbliche.