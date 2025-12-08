Secondo il Financial Times, la società finanziaria statunitense Cantor Fitzgerald ha ridotto drasticamente il suo target di prezzo sulla società Strategy di Michael Saylor, fortemente orientata su Bitcoin, ma ha mantenuto una posizione rialzista sul potenziale di crescita a lungo termine della criptovaluta, minimizzando i timori di una liquidazione forzata.

In una nota degli analisti pubblicata giovedì dal FT, Cantor Fitzgerald avrebbe abbassato del 60% il suo price target a 12 mesi sul titolo Strategy, portandolo da 560 a 229 $.

Nonostante il downgrade, il rating “buy” di Cantor rimarrebbe invariato, poiché la banca ha affermato che i timori relativi alle liquidazioni forzate da parte di Strategy sono “infondati”, nonostante abbiano ricevuto notevole attenzione.

Strategy dispone di “liquidità sufficiente” per finanziare il pagamento dei dividendi per 21 mesi, hanno affermato gli analisti di Cantor Fitzgerald. “Inoltre, MSTR può ancora raccogliere liquidità attraverso strumenti azionari, se necessario. In assenza di un calo del 90% rispetto agli attuali livelli di BTC, questo timore non è giustificato”.

Prezzi delle azioni di Strategy rispetto al prezzo target di Cantor. Source: FT.com

Tuttavia, il prezzo delle azioni di Strategy è rimasto molto indietro rispetto al target precedente di Cantor. Cantor Fitzgerald è il nono maggiore azionista della società.

Al momento della stesura di questo articolo, le azioni di Strategy venivano scambiate a circa 186 $, in calo del 27% rispetto al mese precedente e del 35% dall'inizio dell'anno, secondo i dati di Google Finance.

MSTR/USD, grafico dall'inizio dell'anno. Fonte: Google Finance

Rischio MSCI e Bitcoin a 1,5 milioni di dollari

Il titolo Strategy resta sotto pressione nel breve periodo, anche per la possibilità che l’indice MSCI escluda le società con oltre il 50% degli asset in criptovalute.

Una tale decisione potrebbe portare a una “vendita forzata di MSTR”, ma secondo Cantor il timore, pur “in parte fondato”, costituirebbe solo un “ostacolo temporaneo ai flussi”.

Principali asset per capitalizzazione di mercato. Fonte: CompaniesMarketCap.com

Ciononostante, Cantor rimane ottimista su Strategy e sul momentum del prezzo di Bitcoin (BTC), definendo l'attuale calo una correzione “salutare”, dal momento che BTC è sulla buona strada per superare la capitalizzazione di mercato dell'oro.

“Continuiamo a credere che non siamo lontani dal momento in cui Bitcoin supererà la capitalizzazione di mercato dell'oro”, avrebbe scritto Cantor. “Ad oggi, il market cap del Bitcoin è pari solo al 6,1% di quello dell'oro, per superarlo, Bitcoin dovrebbe raggiungere un prezzo di 1.577.860 $”.

Anche altri analisti famosi hanno previsto che Bitcoin finirà per superare la capitalizzazione di mercato dell'oro. Ad esempio, Joe Burnett ha previsto che questo sviluppo porterà Bitcoin a superare 1,8 milioni di dollari entro il 2035.

Tuttavia, il prezzo di Bitcoin dovrebbe crescere di quasi 16 volte per superare il valore del metallo prezioso più importante al mondo.

Bitcoin, oro, grafico dall'inizio dell'anno. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Dall'inizio del 2025, il prezzo dell'oro è aumentato del 58%, sovraperformando il calo dell'1,5% registrato da Bitcoin dall'inizio dell'anno, secondo i dati di TradingView.