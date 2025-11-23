Venerdì la rete Cardano ha subito una temporanea divisione della chain a causa di una transazione di delega “malformata”, ovvero transazioni per delegare ADA (ADA) a uno staking pool, operazioni valide a livello di protocollo ma che possono causare malfunzionamenti del codice che compromettono la funzionalità della rete.

Tale transazione “malformata” ha sfruttato un vecchio bug del codice nella libreria software sottostante utilizzata dalla blockchain Cardano, causando una partizione della rete dovuta a un disaccordo nel modo in cui i nodi hanno elaborato la transazione, in base a un rapporto sull’incidente dell’organizzazione dell’ecosistema Cardano Intersect.

Gli operatori dello staking pool sono stati invitati a scaricare l'ultima versione del software del nodo al fine di risolvere il problema e ricostituire la chain divisa in un'unica cronologia blockchain.

Tuttavia, la divisione ha suscitato preoccupazioni riguardo alle transazioni orfane e ai potenziali double-spending di ADA che hanno provocato danni economici ad alcuni utenti.

L'exploit è stato causato da un operatore di staking pool ADA noto come Homer J, che ha utilizzato un codice generato dall'IA per promuovere la transazione e si è assunto la responsabilità di aver causato la partizione della rete.

La divisione temporanea ha causato un dibattito all'interno della comunità Cardano, con alcuni che sostenevano che le azioni di Homer J avessero contribuito a mettere in luce bug critici e altri, come il fondatore di Cardano Charles Hoskinson, che lo definivano un attacco alla rete Cardano.

Charles Hoskinson: FBI indaga, ma i mercati non hanno quasi notato lo split

Secondo quanto dichiarato da Hoskinson, sarebbe stato contattato l'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense, al momento impegnato nelle indagini sull'accaduto. In una dichiarazione video separata, Hoskinson ha affermato:

“Questo ha scatenato un vespaio e in molte giurisdizioni si tratta di un reato grave, molto grave. È manomissione e danneggiamento di una rete digitale. Forse è solo per divertimento, e loro pensano che sia solo un gioco: ‘oh, guarda, abbiamo rotto il giocattolo di Charles’.

Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, fornisce un aggiornamento dopo l'incidente di venerdì che ha causato un temporaneo split della chain. Fonte: Charles Hoskinson

“Ma si tratta di eventi che incidono sulla vita, sul denaro e sul commercio di milioni di persone. È come cercare di bloccare un'economia e condurre un attacco informatico contro uno Stato-nazione", prosegue.

La scissione di una chain o qualsiasi interruzione della rete sono tipicamente eventi significativi per i protocolli blockchain che influenzano negativamente il prezzo dei loro token nativi.

Tuttavia, il prezzo di ADA ha registrato modesti cali durante e dopo l'incidente, scendendo da 0,44$ venerdì a circa 0,40$ al momento della stesura.

ADA registra un leggero calo nonostante il bug software che ha causato il temporaneo partitioning della rete Cardano. Fonte: TradingView

Il modesto calo dei prezzi si è verificato nel contesto di una generale flessione del mercato delle criptovalute iniziata a ottobre, quando uno storico flash crash ha portato a una cascata di liquidazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, la più grande liquidazione in un solo giorno nella storia del settore.

“Nessuno ha notato la partizione della rete Cardano, perché nessuno la usa”, commenta un utente in risposta all'incidente di venerdì.