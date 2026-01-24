La società di infrastrutture crypto Chainlink è pronta a lanciare il supporto per il trading 24/5 di azioni statunitensi e fondi negoziati in borsa (ETF), che secondo lei potrebbe contribuire a portare parte del mercato azionario statunitense, del valore di circa 80.000 miliardi di dollari, sulla blockchain.

Martedì Chainlink ha dichiarato che il suo servizio 24/5 US Equities Streams sarà aggiunto ai suoi attuali servizi di dati di mercato destinati alle piattaforme crypto, che forniranno “dati di mercato rapidi e sicuri su tutti i principali titoli azionari e ETF statunitensi, 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana”.

L’azienda ha inoltre aggiunto che il prodotto consentirà alle piattaforme crypto di supportare il trading, il prestito o i derivati che fanno riferimento a titoli azionari e ETF tokenizzati al di fuori dei normali orari di negoziazione statunitensi.

Gli exchange crypto e le borse tradizionali sono in competizione per offrire un trading 24 ore su 24 sul mercato statunitense, compresi i fine settimana, alla luce dell'aumento della domanda di azioni e materie prime statunitensi a livello mondiale.

Chainlink sostiene che i titoli azionari statunitensi “rimangono significativamente sottorappresentati on-chain” poiché vengono “negoziati in sessioni frammentate durante orari di mercato dedicati”, anziché in modo continuativo come avviene per le criptovalute.

“Con la maturazione dei mercati on-chain e la crescita della partecipazione globale, ad esempio tramite i titoli azionari perpetui, aumenta la domanda di dati azionari continui e altamente affidabili che riflettano le dinamiche di mercato reali in ogni momento, al di là dei normali orari di negoziazione”, aggiunge la società.

Diverse piattaforme pronte a lanciare trading azionario 24/7

Chainlink sostiene che almeno otto protocolli crypto stanno già utilizzando i suoi nuovi flussi di dati, tra cui Lighter, BitMEX, ApeX, HelloTrade, Decibel, Monaco, Opinion Labs e Orderly Network.

Lunedì la Borsa di New York ha dichiarato di stare sviluppando una nuova piattaforma basata su blockchain per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il settlement istantaneo di azioni tokenizzate ed ETF.

Correlato: State Street lancia nuovi strumenti di tokenizzazione crypto

Anche le autorità di regolamentazione statunitensi stanno valutando la possibilità di rendere i mercati costantemente operativi: a settembre, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno annunciato la loro intenzione di valutare la possibilità di consentire l'operatività dei mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ad aprile, la CFTC ha richiesto un parere pubblico sulle implicazioni e sui rischi derivanti dall'autorizzazione del trading continuo di materie prime.

Chainlink, dal canto suo, ha sottolineato che il suo nuovo flusso di dati 24/5 “è solo l'inizio” e che intende espandere la copertura ad altre asset class, paesi e alla possibilità di una copertura on-chain continua.