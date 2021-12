Nonostante l'avvertimento indetto dalla People's Bank of China (PBOC) sul metaverso e sui token non fungibili (NFT) a novembre, più di un migliaio di aziende cinesi hanno presentato migliaia di domande di marchio correlate a questo nascente settore.

In un summit a novembre, Gou Wenjun, direttore del centro di analisi e antiriciclaggio della PBOC, ha messo in guardia sui pericoli degli asset digitali. Secondo Gou, poiché gli asset virtuali non hanno sottostante fisico, possono essere utilizzati per attività finanziarie illegali, citando operazioni come "raccolta fondi illegali, schemi piramidali e frodi".

Ciononostante, ignorando gli avvertimenti della PBOC, le aziende cinesi si sono affrettate a registrare marchi legati al metaverso come "metaverse satellite" e "metaverse exhibition". Secondo il South China Morning Post, domenica più di 1.360 aziende cinesi hanno presentato 8.534 domande di registrazione marchio relative al metaverso:

"Si dice che Tencent sia concentrata sullo sviluppo di prodotti legati al metaverso, con un nuovo avanzato studio di videogiochi."

Tencent said to sharpen focus on metaverse-like developments with advanced new gaming studio https://t.co/0CpQbrzxd8 — South China Morning Post (@SCMPNews) October 20, 2021

La maggior parte delle aziende che hanno richiesto le registrazioni di marchi appartiene al settore tecnologico. Questo include grandi società come Huawei e Hisense. La prima ha fatto domanda per registrare "Meta OS", mentre la seconda ha fatto domanda con diversi marchi in varie aree come servizi sociali, pubblicità e scienza. Anche Tencent, colosso tecnologico del gaming, è saltato a bordo, registrando quasi un centinaio di domande di marchio legate al metaverso, tra cui "QQ Metaverse", "QQ Music Metaverse" e "Kings Metaverse".

Oltre all'avvertimento della PBOC, il People's Daily, giornale ufficiale del Partito Comunista Cinese, ha anche emesso un avviso sul metaverso il 9 dicembre. Il giornale avverte che le vendite di proprietà all'interno dei metaversi comportano elevati rischi di volatilità.

Correlato: Co-fondatore di NFT.NYC: Nel 2021, abbiamo registrato una forte adozione mainstream per l'arte NFT

L'alta richiesta di registrazione di marchi certamente non stupisce: secondo il tracker di NFT Crypto Slam, le vendite di NFT negli ultimi sette giorni ammontano a 580,7 milioni di dollari. Secondo una ricerca di Cointelegraph Consulting, le vendite di token non fungibili dovrebbero raggiungere i 17,7 miliardi di dollari entro fine 2021.