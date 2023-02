Traduzione a cura di Giorgio Libutti.

Il 25 ottobre 2022 – circa due settimane prima del crollo del terzo più grande exchange di criptovalute al mondo, FTX – il noto esperto di DeFi Andre Cronje ha pubblicato un articolo con un avvertimento sullo stato degli exchange di criptovalute centralizzati:

"I rimedi previsti dall'attuale regime normativo sono inefficaci. La maggior parte degli investitori rinuncia ai propri diritti sulle criptovalute nei numerosi termini e condizioni degli exchange; molti di loro saranno (nella migliore delle ipotesi) creditori non garantiti in caso di liquidazione di questi servizi di exchange. I fornitori di servizi di scambio e di investimento in crypto operano essenzialmente come banche, ma senza le tutele e le regolamentazioni che le banche sono tenute a seguire."

Quel che accadde dopo è storia. Con l'improvviso collasso di FTX, i clienti hanno scoperto che – nonostante tutte le precedenti garanzie – i loro beni sono stati bloccati non appena l'azienda ha presentato istanza di fallimento, con una passività di 8 miliardi di dollari. Nonostante la nuova dirigenza sostenga di aver recuperato parte degli asset dei clienti, i loro fondi rimangono ancora congelati nella procedura di bancarotta, senza una fine in vista e con pesanti spese legali da sostenere.

In seguito all'incidente FTX, la crypto-community ha sollevato serie preoccupazioni sullo stato dei CEX. Richieste come Proof of Assets and Liabilities, la separazione dei fondi dei clienti da quelli della piattaforma, e la registrazione volontaria come broker-dealer hanno fatto eco nel settore. Ma gli exchange centralizzati non sostenevano già di essere totalmente trasparenti e regolamentati? Ecco perché la questione è più complicata di quanto sembri.

Il patrimonio netto di Sam Bankman-Fried è crollato dopo il fallimento di FTX. Fonte: (Bloomberg Billionaires Index)

Perché è così difficile regolamentare gli exchange?

Jack Graves, professore alla Syracuse University, ha dichiarato a Cointelegraph:

"Per quanto ne so, negli Stati Uniti nessun exchange di criptovalute e beni digitali è registrato presso la SEC. Semplicemente dichiarano di non fare trading di securities. E questa è una differenza fondamentale."

Graves spiega che, sebbene gli exchange come Coinbase siano autorizzati a trasmettere denaro, non sono broker-dealer:

"Non appena si parla di broker-dealer di securities, scattano una serie di requisiti di comunicazione e custodia. Si dà il caso che io utilizzi Fidelity come società di brokeraggio; se Fidelity fallisse, non sarei un creditore non garantito. Avrei dunque diritto ai miei asset prima di tutti i creditori non garantiti."

Almeno negli Stati Uniti, gli exchange di criptovalute non possono diventare broker-dealer perché gli asset digitali che offrono non sono classificati come securities dalla SEC. Tuttavia, vi è una grande confusione sull’argomento:

"Gary Gensler [presidente della SEC n.d.r] ha essenzialmente detto che tutto, tranne Bitcoin e forse Ether, è probabilmente una security. Ha inoltre aggiunto che gli exchange continueranno a scambiare criptovalute fintanto che la SEC non le reputerà securities; ma appena verranno riconosciute come tali, gli exchange smetteranno di commerciarle."

Si tratta di un problema presente anche al di fuori degli Stati Uniti. Lennix Lai, amministratore delegato dell'exchange OKX nelle Seychelles, spiega a Cointelegraph che le piattaforme di crypto-trading non possono, al momento, essere registrati come broker-dealer a causa di una peculiarità fondamentale nel loro modello di business:

"Per definizione, un exchange di criptovalute è in realtà un motore di corrispondenza che abbina gli ordini di acquirenti e venditori. Una licenza di broker-dealer regola solo le relazioni che tu, in quanto società, hai la capacità di gestire gli ordini dei clienti e di inoltrarli a una borsa valori. Tuttavia, nel mondo delle criptovalute, la maggior parte dei modelli di business in funzione non sono di tipo broker-dealer, ma di 'stock exchange.' Questo crea delle difficoltà normative per i governi, in quanto non esiste una licenza appropriata per i crypto-exchange."

Il Canada è una delle poche giurisdizioni che offre un chiaro percorso normativo per gli exchange che desiderano diventare broker-dealer registrati, probabilmente a causa del crollo nel 2019 del principale exchange canadese, QuadrigaCX.

In Canada, tutti i potenziali exchange di criptovalute devono registrarsi presso l'Investment Industry Regulatory Organization of Canada e le autorità di regolamentazione provinciali applicabili. Il 22 giugno 2022, la Ontario Securities Commission ha annunciato di aver avviato un'azione esecutiva contro Bybit e KuCoin, sostenendo che le due aziende gestiscono piattaforme di crypto trading non registrate nel Paese.

Dopo la registrazione, gli exchange di criptovalute in Canada diventano broker-dealer proprio come le loro controparti di trading azionario, anche se le autorità di regolamentazione hanno stabilito che gli asset offerti dagli exchange non sono securities. Come spiega a Cointelegraph Katrina Prokopy, responsabile legale della borsa canadese Coinsquare:

"Coinsquare è la prima piattaforma di trading di crypto-asset che ha ottenuto la registrazione come investment dealer e come membro dell'IIROC [Investment Industry Regulatory Organization of Canada]. Ci sono voluti due anni di intenso lavoro con le autorità di regolamentazione. I dealer IIROC devono mantenere un capitale regolamentare sufficiente e svolgere controlli operativi, controlli finanziari, conformità, requisiti di competenza, gestione del rischio, requisiti assicurativi e requisiti di custodia nell'utilizzo di controparti accettabili per l'IIROC; devono inoltre possedere una certa quantità di capitale. In assenza di frodi, frodi evidenti, sarebbe molto difficile che la stessa situazione di FTX si verifichi con una piattaforma regolamentata dall'IIROC."

I CEX offshore possono inoltre scegliere giurisdizioni governative lontane dalla residenza degli utenti, rendendo difficile la risoluzione delle controversie. Ad esempio, secondo i termini d'uso di Binance, il Centro arbitrale internazionale di Hong Kong ha la facoltà di regolare le controversie tra l'exchange e i suoi clienti. Sebbene in passato Binance abbia accettato di ascoltare le controversie sollevate in tale tribunale, gli utenti si sono lamentati del fatto che il processo è piuttosto costoso.

Prokopy sottolinea che la giurisdizione di Coinsquare si trova in Ontario, Canada. Pertanto, gli utenti non hanno bisogno di viaggiare all'estero o di assumere avvocati stranieri di diritto internazionale per risolvere una controversia tra loro e l'exchange:

"I clienti hanno accesso alle nostre autorità di regolamentazione, hanno accesso al nostro dipartimento legale e di conformità per risolvere le questioni, e hanno la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario canadese se vogliono farlo. Inoltre, in quanto società registrata in Ontario, abbiamo un indirizzo registrato per il servizio clienti."

I fondi degli utenti sono protetti dalla legge?

Graves riassume così le normative che regolano gli exchange offshore: "Attualmente l'azienda va benone; ma se falliamo, diverrete tutti creditori non garantiti."

Secondo Graves, negli Stati Uniti i creditori non garantiti recuperano in genere 10 centesimi per ogni dollaro perduto:

"Credo ci sia molto da fare per trovare un'alternativa significativa, che non sia solo la violazione del contratto. E la violazione del contratto non vale molto quando si finisce in bancarotta. [...] Anche supponendo che tutti facciano del loro meglio, che l'exchange fallisca nonostante l'azienda stia effettivamente tentando di fare soldi... il cliente non ha comunque alcuna protezione."

Ad esempio, le condizioni d'uso di Coinbase affermano che l'azienda ha un'assicurazione contro i reati, che protegge i beni digitali dal furto e dalle violazioni della sicurezza informatica. Tuttavia, la polizza non copre "l'accesso non autorizzato" ai conti Coinbase tramite violazione delle credenziali. Inoltre, mentre i depositi in fiat dei clienti statunitensi sono coperti fino a 250.000$ dalla Federal Deposit Insurance Corporation in caso di insolvenza della banca depositaria, la stessa protezione non si estende ai loro asset digitali.

Come molti exchange, le polizze assicurative per gli utenti di Coinbase si applicano generalmente solo ai saldi in fiat

Un altro exchange, OKX, afferma esplicitamente nei suoi termini di servizio:

"Gli asset digitali degli utenti non sono protetti da un sistema di protezione dei depositi o di assicurazione dei depositi. Nel caso di un ammanco inconciliabile, l'utente potrebbe ricevere alcuni o nessuno dei suoi asset o fondi depositati."

Lai di OKX spiega che ciò è dovuto al fatto che il settore assicurativo non ha la piena capacità di sottoscrivere i rischi nell'ambito delle criptovalute:

"La maggior parte delle polizze assicurative al momento copre solo un importo relativamente ridotto, perché vogliono limitare la loro propensione al rischio. Inoltre, coprono soltanto un'area specifica di rischio; ad esempio, gli insider job."

Prokopy di Coinsquare conferma i limiti delle polizze assicurative che coprono le imprese di criptovalute. I clienti di Coinsquare hanno attualmente polizze assicurative che coprono un milione di dollari dei loro depositi in dollari canadesi fiat, ma la copertura non si estende agli asset digitali. Prokopy spiega che l'azienda si è battuta per un ampliamento della copertura, dato che attualmente l'exchange paga le stesse tariffe degli altri membri dell'IIROC per l'assicurazione degli asset:

"C'è il Canadian Investor Protection Fund, che è la copertura assicurativa che le aziende associate all'IIROC hanno per gli asset dei clienti nel settore delle criptovalute. È disponibile per la componente in contanti dei conti di trading. Ma al momento il CIPF non copre le criptovalute. Quindi, nel caso in cui il dealer IIROC fallisse, ci sarebbe una protezione assicurativa per la componente in contanti, non per quella in crypto."

La Proof of Reserves è legittima?

Come spiega Lai, un modo in cui i clienti possono avere la certezza che i loro fondi siano sicuri è la verifica tramite Proof of Reserves:

"La Proof of Reserves che pubblichiamo comprende la garanzia della responsabilità. Per ogni cliente OKX che possiede il proprio deposito, OKX registra una garanzia nei suoi confronti."

Il dirigente spiega che, consentendo agli utenti di autoverificare le informazioni dell’exchange utilizzando metodi open-source, OKX dimostra una copertura sufficiente dei propri asset rispetto alle passività. L’exchange aggiorna mensilmente la propria Proof of Reserves:

Proof of Reserves pubblicata da OKX. Fonte: OKX

Altre parti interessate, come l'ex CEO di Kraken Jesse Powell, non sono d'accordo. Per Powell, una Proof of Reserves basata su Merkle Tree è una "stronzata" e non può essere utilizzata al posto di un resoconto tradizionale completo. "La dichiarazione delle attività è inutile senza le passività," ha twittato nel novembre 2022.

I'm sorry but no. This is not PoR. This is either ignorance or intentional misrepresentation.



The merkle tree is just hand wavey bullshit without an auditor to make sure you didn't include accounts with negative balances. The statement of assets is pointless without liabilities. https://t.co/b5KSr2XKLB — Jesse Powell (@jespow) November 25, 2022

Graves ha anche sottolineato la difficoltà anzitutto di trovare revisori che lavorino in tale ambito:

"Il problema in questo momento, a quanto mi risulta, è che i revisori non sanno nemmeno come fare le revisioni. Non hanno idea di come gestire queste cose. Si può controllare il numero di beni che un exchange ha sulla blockchain, ma quanti di questi asset sono messi a collaterale? È molto più difficile scoprirlo se non si ha accesso ai loro servizi finanziari, ai libri contabili, ai registri. [...] Lo abbiamo visto con FTX. Sì, FTX aveva un bel po' di soldi, ma la maggior parte di questi fondi era stata trasferita ad Alameda; e Alameda ha poi investito con leva. Possiamo quindi osservare e verificare gli asset sulla blockchain, ma non ci dicono nulla in termini di passività e leva finanziaria."

Attualmente, Coinbase è uno dei pochi exchange a vantare un revisore dei conti (Deloitte): un requisito fondamentale per poter quotare l'azienda in borsa. In precedenza, il revisore sudafricano Mazars aveva affermato che i BTC degli utenti di Binance erano "completamente garantiti" sulla piattaforma; una settimana dopo, l'azienda ha rimosso la verifica Proof of Reserves sia per Binance che per gli altri exchange. Binance afferma di aver contattato diverse grandi società di revisione, ma "al momento non sono disposte a condurre una PoR per una società privata di criptovalute."

Possiamo ancora fidarci dei CEX?

Sebbene gli utenti di criptovalute siano ampiamente d'accordo sulla necessità di regolamentare i CEX dopo il crollo di FTX, ciò potrebbe non essere attualmente possibile a causa della mancanza di procedure di regolamentazione adeguate. Prokopy di Coinsquare ha certamente illustrato la fiducia che viene riposta nei CEX quando c'è un chiaro iter da seguire. Tuttavia, sia Lai che Graves hanno sollevato la questione dei quadri normativi caotici negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, che rendono impossibile ottenere una licenza di broker-dealer.

Detto questo, le autorità di regolamentazione hanno intensificato gli sforzi in questo nuovo campo. In un briefing del 27 gennaio alla Casa Bianca, i legislatori hanno dichiarato di essere al lavoro su "misure di salvaguardia" per integrare lo sviluppo di nuove tecnologie per gli asset digitali e sottolineato che la ricerca sulla blockchain rappresenta una priorità. Per ora, i CEX devono affrontare una strada in salita per dimostrare la propria legittimità agli utenti.

Ad ogni modo, afferma Graves, rimangono in vigore alcune tutele aziendali essenziali, a partire dall'obbligo contrattuale nei confronti dei clienti.

"Non credo che l'attuale struttura degli exchange offshore sia un problema. Se gli exchange come Binance.US e Binance International non si terranno indipendenti, le autorità di regolamentazione statunitensi perseguiranno Binance International: se l'azienda operasse negli Stati Uniti, dovrebbe giustamente sottostare anche alle leggi statunitensi. Se si mescolassero i fondi, i creditori locali potrebbero anche rivolgersi a Binance International per pagare tutti i debiti verso di loro."