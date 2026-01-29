Un nuovo rapporto del Coinbase Institute sostiene che il divario più importante nella finanza globale non è più quello tra ricchi e poveri, ma tra coloro che hanno accesso diretto ai mercati dei capitali e coloro che non lo hanno, descritto come il divario tra “intermediati” e “non intermediati”.

Il rapporto stima che i canali tradizionali intermediati impediscano a circa quattro miliardi di individui non intermediati di possedere beni produttivi o di raccogliere capitali su larga scala. Per colmare questo divario, sostiene, sarà necessario ricostruire le infrastrutture di mercato fondamentali in modo che gli investitori e gli emittenti più piccoli possano partecipare direttamente piuttosto che attraverso livelli di intermediari.

Secondo il rapporto, negli ultimi 40 anni solo negli Stati Uniti, il reddito da capitale è cresciuto del 136%, mentre il reddito da lavoro è rimasto indietro con solo il 57%.

L'affermazione centrale del documento è che l'accesso ai mercati dei capitali, e non solo ai servizi bancari di base, è diventato il vero gatekeeper della creazione di ricchezza.

Reddito da capitale contro reddito da lavoro. Fonte: Coinbase Institute

I sistemi tradizionali si basano su una serie di intermediari, depositari e stanze di compensazione, rendendo antieconomico servire gli investitori o gli emittenti più piccoli e creando un “divario di capitale” tra la minoranza rappresentata dagli intermediari e tutti gli altri.

Correlato: Le Bermuda collaborano con Coinbase e Circle per un'economia “interamente onchain”

Nel frattempo, la proprietà di azioni, obbligazioni e fondi è fortemente concentrata nelle economie avanzate, tra le famiglie già assistite da intermediari finanziari.

Proprietà azionaria statunitense per percentile familiare. Fonte: Coinbase Institute

Perché Coinbase desidera binari senza autorizzazione

L'argomentazione di Coinbase non è solo che la tokenizzazione è importante, ma che la tokenizzazione senza autorizzazione è essenziale affinché chi non è intermediario possa trarne vantaggio.

Il rapporto sostiene che i consorzi autorizzati e i modelli blockchain aziendali chiusi tendono a replicare le dinamiche di potere esistenti, con pochi gatekeeper che decidono chi può emettere, elencare o accedere alle risorse tokenizzate.

Al contrario, paragona un'architettura aperta e senza autorizzazione ai protocolli Internet come TCP/IP, dove chiunque può costruire sugli stessi binari e l'interoperabilità non può essere revocata in seguito. ​

Tokenizzazione è già realtà

Il rapporto arriva in un momento in cui la tokenizzazione sta già passando dalla fase di presentazione alla produzione sia nel settore delle criptovalute che in quello della finanza tradizionale.

Le quote tokenizzate del fondo monetario statunitense di Franklin Templeton, emesse su blockchain pubbliche, ad esempio, offrono agli investitori quote di fondi on-chain che possono essere regolate più rapidamente, pur rimanendo nell'ambito delle norme vigenti in materia di titoli.

Nel settore bancario, JPMorgan gestisce una Tokenized Collateral Network in tempo reale sulla sua piattaforma Kinexys, utilizzando token basati su blockchain che rappresentano attività come le quote di fondi del mercato monetario per trasferire le garanzie tra i clienti istituzionali in modo più efficiente, mantenendo le attività sottostanti nel bilancio della banca.

Nel frattempo, lunedì la Borsa di New York ha presentato un piano per una sede di negoziazione aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per azioni tokenizzate e fondi negoziati in borsa (ETF) con infrastruttura post-negoziazione basata su blockchain e regolamento in stablecoin.

La pubblicazione del rapporto coincide con l'incontro annuale del World Economic Forum a Davos. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato in un post su X che intende utilizzare gli incontri per discutere della legislazione sulla struttura del mercato, della tokenizzazione e di quella che ha definito libertà economica attraverso sistemi finanziari aggiornati.





