La scorsa settimana i prodotti di investimento in criptovalute hanno mantenuto il loro slancio al rialzo, registrando due settimane consecutive di guadagni dopo consistenti deflussi.

I prodotti quotati in borsa (ETP) hanno attirato 716 milioni di dollari di afflussi, che si aggiungono ai guadagni della settimana precedente pari a 1 miliardo di dollari, secondo quanto riportato lunedì dal gestore europeo di cripto-asset CoinShares.

“I dati giornalieri hanno evidenziato lievi deflussi giovedì e venerdì, che riteniamo siano stati una risposta ai dati macroeconomici statunitensi che alludono alle continue pressioni inflazionistiche”, ha affermato James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares, nell'aggiornamento.

I nuovi afflussi hanno spinto il patrimonio totale in gestione (AUM) oltre i 180 miliardi di dollari, segnando un rimbalzo dell'8% dai minimi di novembre dopo 5,5 miliardi di dollari di deflussi in quattro settimane. Tuttavia, l'AUM è rimasto ben al di sotto del suo massimo storico di 264 miliardi di dollari, ha osservato Butterfill.

Bitcoin leads inflows, Chainlink posts record inflow

Bitcoin (BTC) ha guidato i guadagni degli ETP sulle criptovalute la scorsa settimana, attirando 352 milioni di dollari di afflussi, seguito dai fondi XRP (XRP) con 244 milioni di dollari.

Chainlink (LINK) si è distinto con un afflusso record di 52,8 milioni di dollari, che ha rappresentato il 54% del suo AUM.

Flussi settimanali di ETP crypto per asset a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

I fondi Ether (ETH) hanno registrato afflussi minori pari a 39 milioni di dollari, mentre gli ETP short su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 19 milioni di dollari, indicando potenzialmente un calo del sentiment negativo.

ProShares in testa agli afflussi, mentre iShares di BlackRock perde terreno

Tra gli emittenti, ProShares ha guidato gli afflussi con 210 milioni di dollari, mentre BlackRock, il maggiore emittente in termini di AUM, ha registrato deflussi per 105 milioni di dollari.

Anche ARK di Cathie Wood e Grayscale Investments hanno registrato deflussi, rispettivamente per 78 milioni e 7 milioni di dollari la scorsa settimana.

Flussi settimanali di ETP su criptovalute per emittente a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

Dal punto di vista geografico, quasi tutte le regioni del mondo hanno registrato afflussi, con gli Stati Uniti, la Germania e il Canada in testa con rispettivamente 483 milioni, 97 milioni e 80,7 milioni di dollari.

Correlato: Svezia punta a partecipare alla corsa a Bitcoin

La Svezia ha registrato deflussi per 5,6 milioni di dollari la scorsa settimana, portando i deflussi dall'inizio dell'anno a 836 milioni di dollari, superando i deflussi globali.



