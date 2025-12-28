Crypto community dispiaciuta per decisione su rielezione senatrice Lummis

In seguito all'annuncio della senatrice statunitense pro-crypto Cynthia Lummis di non volersi ricandidare alle elezioni del 2026, l'industria crypto ha espresso il proprio sostegno nei suoi confronti.

Lummis, nota sostenitrice degli asset digitali, ha svolto un ruolo significativo nelle discussioni sulla politica crypto degli Stati Uniti negli ultimi anni, guadagnandosi il rispetto di tutto il settore.

Venerdì, Collin McCune, responsabile degli affari governativi della società di venture capital a16z, ha dichiarato in un post su X che “le criptovalute non sarebbero dove sono oggi senza la sua battaglia al Congresso”.

David Sacks: Lummis grande alleata del mondo crypto

Riprendendo un'opinione analoga, Greg Xethalis, socio accomandatario della società di investimento in crypto Multicoin, ha affermato: “Le sue priorità hanno fatto passi da gigante perché a volte ci vuole un mandriano come Sen Lummis per promuovere una buona politica”.

Lummis è sempre stata una forte critica dell'approccio di regolamentazione attraverso l'applicazione delle norme adottato dall'ex presidente della SEC Gary Gensler nei confronti delle criptovalute durante l'amministrazione Joe Biden ed è stata una delle principali sostenitrici delle proposte del Responsible Financial Innovation Act e dell'attuale US Clarity Act, entrambi volti a fornire una maggiore chiarezza normativa per gli asset digitali.

Nel suo annuncio di venerdì, che ha raccolto quasi 1 milione di visualizzazioni su X, Lummis ha affermato di non avere più “altri sei anni” davanti a sé. “Sono una legislatrice devota, ma mi sento come una velocista in una maratona. L'energia richiesta non è sufficiente”, sostiene.

Il consenso a Lummis è giunto anche dalla Casa Bianca. David Sacks, responsabile dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute alla Casa Bianca, ha descritto Lummis come “una grande alleata nel settore crypto”, aggiungendo che era “molto dispiaciuto di vederla andare via”.

Anche Natalie Brunell, sostenitrice di Bitcoin e conduttrice di Coin Stories, ha reso omaggio a Lummis, ringraziandola per il suo “servizio e per aver contribuito a portare avanti la causa Bitcoin”. “Ti auguro un meraviglioso nuovo capitolo”, commenta Brunnell.

Crypto VC: Il lavoro non è finito dopo l'annuncio di Lummis

Nonostante la decisione di Lummis di dimettersi, gli operatori del settore affermano che gli sforzi politici sono lungi dall'essere conclusi. Kyle Samani, managing partner di Multicoin, ha dichiarato: “Il lavoro non è finito. Abbiamo una legge da approvare nel 2026”.

L'annuncio di Lummis è arrivato il giorno dopo che Sacks ha dichiarato che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe agire già a gennaio in merito all'attesissimo Clarity Act statunitense.

“Siamo più vicini che mai all'approvazione della storica legge sulla struttura del mercato crypto richiesta dal presidente Trump”, spiega Sacks giovedì.