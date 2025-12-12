I mercati delle criptovalute hanno registrato una leggera ripresa dopo il taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve statunitense, ampiamente previsto, e secondo gli analisti potrebbe seguire un rimbalzo più consistente.

La banca centrale ha effettuato tre tagli consecutivi dei tassi d'interesse per un totale dello 0,75% in un periodo di tre mesi, da settembre a dicembre.

Nonostante sia fondamentalmente rialzista per le criptovalute nel lungo termine, ogni taglio ha innescato vendite a breve termine, seguendo il classico schema “buy the rumor, sell the news”, secondo quanto affermato giovedì dalla società di analisi on-chain Santiment.

Tuttavia, ha aggiunto, “in genere c’è un rimbalzo dopo che la polvere si è depositata”, che può offrire opportunità di trading prevedibili.

“Finora, quest'ultimo taglio dei tassi non ha fatto eccezione. Si prevede un leggero livello di FUD (fear, uncertainty and doubt, ovvero paura, incertezza e dubbio) o di vendite retail per indicare che la lieve flessione post-taglio è terminata”.

Tassi più bassi e costi di finanziamento più convenienti aumentano in genere la propensione al rischio e il flusso di capitali verso attività speculative, come le criptovalute.

Il sentiment storico e l'andamento dei prezzi seguono i tagli dei tassi da parte della Fed. Fonte: Santiment

Taglio dei tassi della Fed ampiamente previsto

Il capo analista di CoinEx, Jeff Ko, ha dichiarato a Cointelegraph che l'ultimo taglio dei tassi da parte della Fed era “ampiamente previsto e già scontato”, ma che il suo grafico aggiornato, che mostra dove i responsabili politici della Fed pensano che il tasso sia diretto, “è leggermente inclinato verso una politica restrittiva”.

Ancora più importante, ha affermato Ko, gli acquisti di titoli del Tesoro a breve termine per un valore di 40 miliardi di dollari sono una “manovra tecnica per la liquidità del sistema finanziario volta ad abbassare i tassi a breve termine, non un programma su larga scala guidato da stimoli”.

“Ma i mercati hanno interpretato questo dato come leggermente rialzista, con le azioni statunitensi in rialzo che hanno aiutato il Bitcoin a registrare un rimbalzo insieme al più ampio sentiment di rischio”.

Mercato di Bitcoin sta maturando

Il direttore globale macro di Fidelity Investments, Jurrien Timmer, ha esaminato il quadro temporale più ampio, osservando giovedì come Bitcoin (BTC) abbia sottoperformato quest'anno rispetto ai mercati azionari. Tuttavia, ha affermato che i mercati stanno maturando rispetto ai cicli precedenti.

“È difficile dire in tempo reale se ci aspetta un nuovo inverno [crypto], ma osservando la struttura ondulatoria in evoluzione della curva di maturazione della rete Bitcoin, possiamo vedere che l'ultimo mercato rialzista sembra piuttosto maturo”.

Durante la sessione di trading di venerdì mattina si è registrato un leggero rialzo nei mercati delle criptovalute, con Bitcoin che ha recuperato dal calo post-taglio sotto i 90.000 dollari per raggiungere i 93.500 dollari su Coinbase.

Tuttavia, la resistenza a questo livello si è rivelata ancora una volta troppo forte, riportando l'asset a 92.300 dollari, dove viene scambiato al momento della stesura di questo articolo.