I flussi di criptovalute verso presunte reti di traffico di esseri umani sono aumentati dell’85% su base annua nel 2025, ma la società di analisi crypto Chainalysis ha sottolineato che la trasparenza della tecnologia blockchain potrebbe contribuire a interrompere le operazioni.

In un report pubblicato giovedì, Chainalysis ha affermato che il volume complessivo delle transazioni verso reti sospette di traffico, in larga parte con base nel Sud-est asiatico, ha raggiunto “centinaia di milioni di dollari attraverso i servizi identificati”.

La società ha aggiunto che tali servizi sono “strettamente collegati” a truffe, casinò online e reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese, recentemente in forte espansione.

Secondo Chainalysis, il traffico di esseri umani facilitato dalle criptovalute include servizi di escort internazionali basati su Telegram, agenti di collocamento che rapiscono e costringono le persone a operare all’interno di compound dediti alle truffe, reti di prostituzione e venditori di materiale pedopornografico.

I metodi di pagamento in criptovaluta variano in modo significativo, con i servizi di escort internazionali e le reti di prostituzione che operano quasi esclusivamente tramite stablecoin.

Afflussi verso servizi sospettati di traffico di esseri umani per tipo di asset. Fonte: Chainalysis

La blockchain potrebbe aiutare a rintracciare i trafficanti

Chainalysis ha affermato che la blockchain potrebbe aiutare le forze dell’ordine a individuare e smantellare le operazioni di traffico identificando i pattern di transazione, monitorando la conformità normativa e intervenendo su punti di snodo strategici presso exchange e marketplace online illeciti.

“A differenza delle transazioni in contanti, che non lasciano tracce, la trasparenza della tecnologia blockchain offre una visibilità senza precedenti su queste operazioni, creando opportunità uniche di individuazione e contrasto che sarebbero impossibili con i metodi di pagamento tradizionali”, ha dichiarato la società.

Chainalysis ha inoltre affermato che i team di compliance e le forze dell’ordine dovrebbero monitorare, tra gli altri indicatori, pagamenti di importo elevato e ricorrente verso servizi di intermediazione del lavoro, cluster di wallet con attività distribuita su più categorie di servizi illeciti e pattern ricorrenti di conversione in stablecoin.

Chainalysis ha dichiarato che l'anno scorso le forze dell'ordine hanno ottenuto diverse vittorie contro i trafficanti, tra cui l'abbattimento da parte delle autorità tedesche di una piattaforma per lo sfruttamento sessuale dei minori, che, ha aggiunto, è stato favorito dall'analisi della blockchain.