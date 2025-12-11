La società di venture capital Andreessen Horowitz (a16z), specializzata in criptovalute, aprirà il suo primo ufficio asiatico in Corea del Sud, con l'intenzione di espandere il proprio portfolio nella regione.

La società dichiara che in Asia vi è una “concentrazione particolarmente forte” di utenti on-chain e che l'espansione è volta a supportare le società del proprio portafoglio in termini di crescita, partnership e creazione di community in tutta l'Asia.

“La nostra espansione offrirà supporto al go-to-market per le società in portafoglio che intendono accelerare la crescita, stringere partnership strategiche e costruire community durature in tutta l'Asia”, afferma Anthony Albanese, managing partner e chief operating officer di a16z Crypto.

Albanese ritiene che la regione rappresenti una quota significativa dell'attività globale nel settore crypto, con quasi un terzo degli adulti sudcoreani in possesso di asset digitali.

L'India è anche in testa alla classifica mondiale per adozione; nell'ultimo anno il Giappone ha visto crescere l'attività on-chain del 120%, Singapore ha uno dei tassi più alti al mondo di possesso e 11 dei primi 20 paesi per adozione sono asiatici, secondo Chainalysis.

A16z espande ulteriormente business in Asia

“Questo è solo l'inizio”, afferma Albanese. “Nei prossimi anni, intendiamo rafforzare la nostra presenza in Asia, ampliare le nostre capacità per supportare le società di crypto che operano in quella regione e continuare a esplorare nuovi modi per espandere la nostra presenza geografica”, aggiunge.

L'iniziativa indica chiaramente quali sono le prospettive di crescita future secondo uno dei maggiori investitori del settore: non si tratta solo di impiegare capitali, ma di essere presenti dove si trovano gli utenti e gli sviluppatori.

Asia registra forte diffusione delle crypto

Il nuovo ufficio di Seoul è diretto da SungMo Park, che porta con sé l'esperienza maturata presso Polygon Labs.

“Grazie alla rete, all'esperienza e alle relazioni che ho sviluppato nel corso degli anni in questo settore, aiuterò i fondatori di a16z Crypto ad accedere non solo a un nuovo mercato, ma anche al contesto regionale e alle conoscenze necessarie per crescere”, dichiara Park su X.

Questa settimana, Sygnum ha riferito che sei su dieci individui asiatici con un elevato patrimonio netto intervistati sarebbero disposti ad aumentare le loro allocazioni in criptovalute sulla base di solide prospettive a lungo termine.

Il sondaggio ha inoltre rivelato come l'87% degli investitori asiatici facoltosi possieda già criptovalute e circa la metà abbia un'allocazione superiore al 10%.