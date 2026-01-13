Il fondatore di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha criticato X per aver soppresso i post relativi alle criptovalute senza riuscire a frenare l'ondata di spam automatizzato, sostenendo che la piattaforma stia punendo gli utenti legittimi invece di affrontare il problema dei bot.

In un post pubblicato domenica su X, Ju ha sottolineato un forte aumento dell'attività automatizzata legata alla parola chiave “crypto”, citando dati che mostrano oltre 7,7 milioni di post generati in un solo giorno, con un aumento di oltre il 1.200% rispetto ai livelli precedenti. Secondo Ju, l'inondazione di contenuti di bassa qualità ha innescato una repressione algoritmica che ha colpito anche gli account crypto genuini.

“Con il progresso dell'intelligenza artificiale, i bot sono inevitabili”, scrive Ju, sottolineando che il vero problema è l'incapacità di X di distinguere gli account automatizzati da quelli umani. Critica inoltre il sistema di verifica a pagamento della piattaforma, affermando come esso abbia fallito come strumento di filtraggio e ora permetta ai bot di “pagare per inviare spam”, mentre gli utenti autentici vedono ridotta la loro portata.

“È assurdo che X preferisca bandire le criptovalute piuttosto che migliorare il suo sistema di rilevamento dei bot”, scrive Ju.

I bot generano un'enorme quantità di post relativi alle criptovalute. Fonte: Ki Young Ju

Responsabile prodotto di X attribuisce calo di popolarità di CT all'eccesso di post

La polemica è scoppiata dopo che Nikita Bier, responsabile dei prodotti di X, ha rivelato che i problemi di visibilità di Crypto Twitter (CT) sono in parte autoinflitti. Bier sostiene che molti account esauriscono la loro portata giornaliera pubblicando o rispondendo in modo eccessivo, spesso con messaggi di scarso valore come ripetute risposte “gm”, riducendo così la loro visibilità quando in seguito condividono contenuti sostanziali come aggiornamenti sui progetti.

“CT sta morendo per suicidio, non per colpa dell'algoritmo”, ha scritto Bier, sostenendo che l'eccesso di post attenua la portata perché l'utente medio vede solo un numero limitato di post al giorno.

L'osservazione ha scatenato un dibattito nei circoli crypto. “Hanno pubblicamente soppresso i contenuti di CT, dimenticando che si tratta di una grande nicchia che mantiene in vita X”, afferma un utente crypto.

Correlato: Bitcoiner ottimisti grazie alle previsioni di Elon Musk su una crescita economica “a doppia cifra”

X resta principale piattaforma di comunicazione del settore crypto

Gli utenti crypto si affidano a X come loro principale hub di comunicazione in tempo reale, utilizzando la piattaforma per condividere approfondimenti di mercato, aggiornamenti sui progetti, ultime notizie e analisi on-chain.

L'anno scorso, X ha lanciato una funzione di messaggistica chiamata XChats la quale, secondo Elon Musk, avrebbe incluso una “crittografia in stile Bitcoin” oltre a chiamate audio e video, messaggi effimeri, condivisione di file e un'architettura riprogettata utilizzando il linguaggio di programmazione Rust.