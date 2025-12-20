Il prezzo di Bitcoin può sembrare ingannevolmente familiare, ma secondo l'analista on-chain James Check, il mercato sottostante è cambiato molto più di quanto la maggior parte degli investitori creda.

In una nuova intervista con Cointelegraph, Check riprende una domanda che gli era stata posta all'inizio di quest'anno: siamo in un mercato rialzista o ribassista?

Sebbene Bitcoin (BTC) sia scambiato a livelli di prezzo simili, Check afferma che la leva finanziaria, la base di costo degli investitori e il comportamento dei venditori sono ora molto diversi, e tutti questi cambiamenti sono importanti. Infatti, la maggior parte del capitale attualmente investito in Bitcoin è stato acquisito a prezzi più elevati, lasciando molti detentori in perdita e creando un clima di cautela.

Uno dei miti più persistenti di questo ciclo, sostiene Check, è l'idea che i detentori di lungo periodo semplicemente non vendano. I dati on-chain mostrano che le monete di tutte le età, da mesi a molti anni, stanno tornando sul mercato a un ritmo insolitamente veloce. Questa offerta, afferma, ha giocato un ruolo significativo nella recente azione dei prezzi, anche se la narrativa ha colto solo molto più tardi.

Allo stesso tempo, l'analista respinge le affermazioni secondo cui gli exchange-traded fund (ETF), Michael Saylor o le tesorerie aziendali avrebbero “catturato” il Bitcoin. Sebbene tali entità siano importanti, rappresentano solo una parte dell'attività totale del mercato. Il punto più importante, suggerisce, è quanto il Bitcoin sia diventato grande e liquido, in grado di assorbire flussi massicci senza il tipo di volatilità osservato nei cicli precedenti.

Guardando al futuro, Check condivide il suo attuale quadro di riferimento per il 2026, sfidando sia l'ottimismo cieco che il pessimismo assoluto. La conversazione tocca anche l'adozione sovrana, la costruzione del portafoglio e i rischi a lungo termine a cui la maggior parte degli investitori raramente pensa.

