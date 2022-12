I vertici della Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti hanno chiesto separatamente all'ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, di partecipare ad un'udienza investigativa prevista per il 13 dicembre.

In post del 2 dicembre condivisi su Twitter, la presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, la democratica Maxine Waters, e il membro di rango Patrick McHenry, repubblicano, hanno richiesto a SBF di intervenire in un'udienza volta ad indagare sugli eventi legati al crollo di FTX. Non è chiaro se i legislatori statunitensi intendessero che l'ex amministratore delegato di FTX si presentasse di persona o a distanza dalle Bahamas.

"[Sam Bankman-Fried], apprezziamo il fatto che lei sia stato sincero nelle sue discussioni su ciò che è accaduto a FTX", ha riferito Waters. "La sua disponibilità a parlare con il pubblico aiuterà i clienti, gli investitori e altri soggetti dell'azienda".

"Come ha detto lei, [Sam Bankman-Fried], ha il dovere di 'cercare di fare ciò che è giusto' e di 'aiutare i clienti'", ha ribadito McHenry. "Se questa è un'affermazione vera, testimoniate davanti alla Commissione Servizi Finanziari della Camera il 13 dicembre".

A novembre la commissione parlamentare ha dichiarato che si aspettava di ascoltare le aziende e le persone coinvolte nel fallimento di FTX, tra cui Bankman-Fried, Alameda Research e Binance. L'11 novembre, il principale crypto exchange ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, e i successivi documenti hanno rivelato che l'azienda potrebbe essere responsabile nei confronti di oltre un milione di creditori.

Il 1° dicembre, i legislatori statunitensi della Commissione Agricoltura del Senato hanno tenuto un'udienza simile, interrogando Rostin Behnam, presidente della Commodity Futures Trading Commission, sul crollo di FTX e sull'impatto sui mercati finanziari tradizionali. Behnam ha sottolineato le "lacune del framework normativo federale" che potrebbero potenzialmente portare gli investitori a perdere i fondi in caso di crollo di un altro importante exchange senza un'autorità aggiuntiva per il regolatore finanziario.

Alcuni utenti di Crypto Twitter hanno evidenziato che Bankman-Friend ha donato milioni di dollari a candidati politici durante le elezioni di midterm degli Stati Uniti del 2022. Secondo i dati riportati da Opensecrets.org, questi contributi includono donazioni di 5.000$ ad un comitato d'azione politica che sostiene la rappresentante dell'Iowa Cindy Axne e il rappresentante del New Jersey Josh Gottheimer, entrambi membri della Commissione per i servizi finanziari della Camera.

Dopo il fallimento di FTX, Bankman-Fried ha intensificato le sue apparizioni sui media, scusandosi ripetutamente per gli errori che hanno portato al collasso della piattaforma. Secondo un rapporto del 16 novembre, i funzionari stavano valutando la possibilità di estradare l'ex amministratore delegato negli Stati Uniti per interrogarlo, ma al momento della stesura Bankman-Friend si trovava ancora alle Bahamas.