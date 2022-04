Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda rimuove le barriere agli investimenti sfruttando il potere innovativo degli asset digitalizzati e della tecnologia blockchain. Con oltre 3 milioni di utenti, l'azienda è una delle fintech in più rapida crescita in Europa: ti permette di investire in azioni frazionate ed ETF, criptovalute e metalli preziosi – con qualsiasi somma di denaro! Iscriviti e inizia il tuo percorso di investimento con Bitpanda, l'app che rende gli investimenti accessibili a tutti.Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda rimuove le barriere agli investimenti sfruttando il potere innovativo degli asset digitalizzati e della tecnologia blockchain. Con oltre 3 milioni di utenti, l'azienda è una delle fintech in più rapida crescita in Europa: ti permette di investire in azioni frazionate ed ETF, criptovalute e metalli preziosi – con qualsiasi somma di denaro!

Negli ultimi sette giorni, il mercato delle criptovalute ha attraversato alcune turbolenze: i prezzi dei più importanti token per market cap hanno continuato a mostrare candele con ampie ombre, indicando nervosismo tra i trader.

Il Crypto Fear & Greed Index a 21 punti indica che il pessimismo tra gli investitori è ancora prevalente. Le aspettative ribassiste dei piccoli investitori hanno pesato sull’umore del mercato la scorsa settimana: le dinamiche tumultuose che ne sono scaturite hanno portato alla fine il market cap totale del mercato delle criptovalute a perdere circa 15 miliardi di euro.

Detto ciò, i trader con visione rialzista hanno mostrato nervi saldi a inizio settimana, quando abbiamo assistito a un bounce complessivo del mercato. Ma la pressione dei fattori macro sulle azioni statunitensi continua a pesare, e dal momento che il coefficiente di correlazione tra Bitcoin e le azioni statunitensi è ai massimi storici, i trader con visione ribassista potrebbero tenere botta finché il mercato azionario americano mostrerà segni di debolezza.

Movimenti di prezzo neutrali con segnali rialzisti per Bitcoin

Non sorprende che il Bitcoin abbia continuato a guidare il mercato. BTC è riuscito a rimanere al di sopra del supporto della trendline sul grafico giornaliero e si sta ora muovendo all'interno di un cuneo cadente più piccolo su un time frame inferiore.

Nonostante i movimenti di prezzo neutrali, gli indicatori tecnici stanno mostrando diversi segnali rialzisti. Questi sono particolarmente evidenti guardando gli istogrammi RSI e MACD. La divergenza RSI è particolarmente notevole perché letture simili hanno precedentemente portato a significativi movimenti al rialzo.

Grafico di BTC/EUR, offerto da Bitpanda

Il prezzo del Bitcoin sta crescendo su una linea di supporto ascendente sin dal 22 gennaio. La linea è stata convalidata svariate volte, e i successivi rimbalzi hanno creato diverse ombre lunghe di candele sia rialziste che ribassiste. L’evoluzione esatta della trendline non può essere determinata con precisione a causa della presenza di queste ombre, ma una rottura al di sotto di essa indicherebbe uno sviluppo ribassista.

Il grafico settimanale ha chiuso con nuovi minimi dopo un falso breakout nella sessione infrasettimanale, il che significa che il breakout non è riuscito a continuare oltre un certo livello. Tuttavia, il pattern di massimi e minimi crescenti di BTC dell'ultimo anno e mezzo resta valido: ciò significa che gli ultimi movimenti dei prezzi potrebbero essere il segno di un ritracciamento generale a lungo termine, piuttosto che di un mercato calante. Dato che Bitcoin continua a muoversi all'interno di questo ampio pattern ascendente, il trend attuale può essere considerato più neutrale che ribassista.

Bitcoin oscilla all'interno di un ampio canale ascendente. Grafico offerto da Bitpanda

Il mercato delle criptovalute continua a seguire Bitcoin

Come mostrato dai cambiamenti di prezzo visti questa settimana nei grafici di molte altcoin, con perdite o guadagni relativamente minimi, il mercato delle criptovalute continua a seguire l’andamento del Bitcoin. Le principali altcoin hanno chiuso la settimana leggermente in rosso, mentre alcuni token a bassa capitalizzazione hanno sovraperformato rispetto al mercato, proprio come accaduto la scorsa settimana.

Il prezzo di ETH ha mostrato un pattern a cuneo che si muove tra i livelli chiave fissati all'inizio di questo mese. Gli indicatori di momentum stanno intanto dando segnali contrastanti, in quanto il trend nei time frame più ampi non è ancora chiaro. Il MACD è sceso in zona negativa mentre l'RSI è ancora sotto 50, indicando che i trader con visione ribassista stanno avendo la meglio.

Grafico di ETH/EUR, offerto da Bitpanda

Il consolidamento che probabilmente avverrà a breve potrebbe portare a un breakout significativo. Il prezzo di ETH potrebbe continuare ad oscillare, ma il prossimo breakout determinerà la tendenza futura.

Per altre notizie dai mercati finanziari e dal mondo del fintech, guarda il Weekly Recap di Bitpanda su Youtube!

