Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso apprezzamento per Chris Waller, candidato pro-crypto alla presidenza della Federal Reserve, durante una recente conferenza stampa, mentre continuano le speculazioni sulla sua scelta finale.

“Penso che sia fantastico. È una persona che è lì da molto tempo, qualcuno con cui sono stato molto coinvolto e di cui conosco bene la carriera. È un uomo straordinario”, ha dichiarato Trump giovedì nel corso della conferenza stampa.

Waller è stato recentemente considerato relativamente favorevole alle criptovalute, affermando in un discorso tenuto ad agosto al Wyoming Blockchain Symposium 2025 che “non c’è nulla da temere” dai pagamenti in crypto che operano al di fuori del sistema bancario tradizionale.

Trump afferma che tutti i candidati finali “sarebbero una buona scelta”

Secondo la piattaforma di previsioni crypto Polymarket, Waller ha attualmente il 14% di probabilità di essere scelto, risultando il terzo candidato più probabile. Il consigliere economico della Casa Bianca, noto per le sue posizioni favorevoli alle criptovalute, Kevin Hassett è in testa con il 53%, seguito dall’ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh con il 28%.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di annunciare il nome del nuovo presidente della Fed nelle prossime settimane. Fonte: YouTube

Trump ha affermato che la lista è stata ridotta a tre o quattro candidati. “Onestamente, penso che ognuno di loro sarebbe una buona scelta”, ha dichiarato.

Alla domanda se anche la governatrice della Fed Michelle Bowman fosse nella rosa dei candidati, Trump non ha risposto direttamente, ma l’ha descritta come una “persona fantastica”. Polymarket attualmente attribuisce a Bowman una probabilità del 2%.

Trump ha dichiarato che prevede di fare l'annuncio nelle “prossime due settimane”. “Non so se prima della fine dell'anno, ma abbastanza presto”, ha affermato Trump.

Il settore crypto ha seguito con attenzione gli sviluppi relativi alla presidenza della Fed

Il settore crypto sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi relativi alla nomina del presidente della Fed da parte di Trump, con un intensificarsi del dibattito negli ultimi mesi, poiché il ruolo della Fed nella politica monetaria è spesso considerato influente sulle condizioni generali del mercato crypto.

I tassi di interesse, fissati dalla Federal Reserve, sono generalmente considerati come un fattore di grande impatto sul mercato crypto.

Quando i tassi vengono abbassati, gli investitori tendono a cercare asset più rischiosi come le criptovalute, poiché gli investimenti tradizionali come le obbligazioni e i depositi a termine diventano meno attraenti.