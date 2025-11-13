Emory University, un’università privata nello stato della Georgia, ha raddoppiato la propria esposizione rialzista su Bitcoin (BTC) attraverso l’ETF di Grayscale Investments.

L’ateneo ha aumentato la sua partecipazione nel Bitcoin Mini Trust ETF di Grayscale a oltre 1 milione di azioni, per un valore di circa 51,8 milioni di dollari, secondo il report trimestrale Form 13F depositato mercoledì presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

Dal secondo trimestre, Emory ha raddoppiato la sua posizione, aggiungendo 487.636 azioni, pari a circa 25 milioni di dollari.

Emory è stata una delle prime università statunitensi a dichiarare partecipazioni in un ETF Bitcoin nell’ottobre 2024, quando aveva rivelato una posizione iniziale da 15 milioni di dollari nel Bitcoin Mini Trust di Grayscale.

ETF Bitcoin vs ETF Bitcoin Mini Trust

Lanciato nel luglio 2024, il Bitcoin Mini Trust ETF di Grayscale, negoziato con il simbolo BTC, è uno spin-off dell'originale Bitcoin Trust ETF (GBTC) della società, che ha debuttato nel gennaio 2024.

Mentre l'ETF GBTC originale applica una commissione di gestione annuale dell'1,5%, il Mini Trust ETF di Grayscale si posiziona come “fondo Bitcoin spot a basso costo” con una commissione dello 0,15%. Il fondo è stato lanciato attraverso un processo di seed iniziale, che ha comportato la distribuzione del 10% dei Bitcoin sottostanti di GBTC.

Oltre ai quasi 52 milioni di dollari nel Bitcoin Mini Trust ETF di Grayscale, Emory University detiene 4.450 azioni dell'iShares Bitcoin ETF (IBIT) di BlackRock, per un valore di circa 290.000 $. L'università ha reso noto l'investimento in IBIT nel Q2 e non ha apportato modifiche.

Un estratto dal report trimestrale Q3 dell'Emory University con le quote dell'ETF Bitcoin. Fonte: SEC

Gli ETF Bitcoin di Grayscale hanno registrato i maggiori deflussi tra tutti gli ETF BTC, con oltre 21,3 miliardi di dollari usciti nel 2024, secondo i dati di CoinShares pubblicati a gennaio.

Al contrario, l’ETF Bitcoin iShares di BlackRock ha rappresentato almeno l’80% dei flussi totali verso gli ETF Bitcoin nello stesso anno, per un totale stimato di 48,7 miliardi di dollari.

Nel 2025, gli ETF Bitcoin di Grayscale hanno segnato ulteriori deflussi per 2,5 miliardi di dollari, mentre l’ETF Bitcoin iShares ha registrato afflussi per 37,4 miliardi di dollari, secondo l’ultimo aggiornamento di CoinShares.





