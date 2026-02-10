Secondo l’economista e sostenitrice di Bitcoin Lyn Alden, la Federal Reserve sta entrando in una fase di “stampa monetaria graduale” che stimolerà in modo moderato i prezzi degli asset, senza però raggiungere l’intensità della “grande stampa” che molti nella community Bitcoin (BTC) si aspettavano.
“La mia ipotesi di base è sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla Fed: far crescere il bilancio a un ritmo proporzionale simile a quello degli asset bancari totali o del prodotto interno lordo (PIL) nominale”, ha scritto Alden nella sua newsletter di strategia d’investimento dell’8 febbraio, aggiungendo:
“Nel complesso, ciò significa che continuo a voler possedere asset scarsi e di alta qualità, con una tendenza a riequilibrare il portafoglio allontanandomi dai settori estremamente euforici e orientandomi verso quelli sottovalutati”.
Le dichiarazioni sono arrivate dopo la nomina, da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, una scelta che ha suscitato forte agitazione tra gli operatori di mercato, i quali considerano Warsh più hawkish sui tassi di interesse rispetto ad altri potenziali candidati alla guida della Fed.
La politica dei tassi di interesse può influenzare in modo significativo i prezzi delle criptovalute. Un’espansione del credito attraverso l’aumento dell’offerta di moneta è generalmente considerata rialzista per gli asset, mentre una contrazione della liquidità, dovuta a tassi di interesse più elevati, tende a tradursi in un rallentamento economico e in una pressione al ribasso sui prezzi.
Nessun taglio dei tassi previsto alla prossima riunione del FOMC
Circa il 19,9% degli operatori prevede un taglio dei tassi di interesse nella prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) a marzo, in calo rispetto a sabato, quando il CME Fedwatch mostrava che il 23% degli intervistati prevedeva un taglio dei tassi.
L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ripetutamente fornito indicazioni contrastanti sulla politica dei tassi di interesse, nonostante diversi tagli operati nel corso del 2025.
“Nel breve termine, i rischi per l’inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l’occupazione al ribasso: una situazione complessa. Non esiste un percorso privo di rischi per la politica monetaria”, ha affermato Powell dopo la riunione del FOMC di dicembre.
Il mandato di Powell alla guida della Federal Reserve scade a maggio 2026 e Kevin Warsh deve ancora essere confermato dal Senato degli Stati Uniti come prossimo presidente, alimentando l’incertezza degli investitori sulla direzione della politica dei tassi nel 2026.