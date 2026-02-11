Gli utenti di FTX e Fenwick & West hanno raggiunto un accordo transattivo in una causa del 2023 in cui si sostiene che lo studio legale abbia avuto un ruolo nella frode che ha portato al crollo dell'exchange di criptovalute tre anni fa, cosa che Fenwick ha negato.

Fenwick e gli avvocati che rappresentano gli utenti di FTX hanno dichiarato venerdì in un documento congiunto presentato al tribunale federale della Florida che intendono sottoporre l'accordo transattivo al tribunale per l'approvazione il 27 febbraio.

Il documento non ha rivelato i termini specifici dell'accordo, ma entrambe le parti hanno chiesto al tribunale di sospendere tutte le scadenze e le mozioni pendenti nella causa collettiva prima della presentazione dell'accordo.

La causa degli utenti di FTX contro Fenwick fa parte di una causa collettiva multidistrettuale intentata dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. Gli utenti hanno intentato cause contro l'exchange, alcune celebrità sono state accusate di averlo promosso e diverse aziende hanno collaborato con esso.

Un estratto dal documento congiunto presentato venerdì stabilisce che Fenwick e gli utenti di FTX intendevano raggiungere un accordo. Fonte: CourtListener

La causa, intentata per la prima volta nel 2023 e aggiornata ad agosto, accusava Fenwick di aver svolto “un ruolo chiave e cruciale negli aspetti più importanti del perché e del come è stata realizzata la frode FTX”.

Gli utenti hanno affermato che la frode presso FTX “è stata possibile solo perché Fenwick ha fornito ‘assistenza sostanziale’ creando e approvando le strutture che hanno permesso numerose frodi”.

La causa sosteneva che Fenwick avesse consigliato FTX su come strutturare la propria attività per evitare la registrazione come società di trasferimento di denaro e “avesse visibilità sulla commistione di fondi e sui confini sfocati” tra FTX e Alameda Research.

Fenwick ha cercato di respingere la causa, sostenendo di “non essere responsabile per aver aiutato e favorito una frode di cui non sapeva nulla” e ha affermato di aver fornito “servizi legali di routine e legali”.

Il tribunale ha accolto la richiesta di modifica della denuncia presentata dagli utenti di FTX a novembre, respingendo la mozione di archiviazione presentata da Fenwick.

Fenwick & West e lo studio legale Moskowitz, che rappresenta gli utenti di FTX, non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Gli utenti di FTX avevano anche citato in giudizio Sullivan & Cromwell, ex consulente legale esterno di FTX, nel febbraio 2024, accusandolo di aver avuto un ruolo nella frode multimiliardaria di FTX, ma otto mesi dopo hanno volontariamente ritirato la denuncia per mancanza di prove.