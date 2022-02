Fondata nel 2019 a Singapore, Phemex opera come exchange di crypto-derivati. La piattaforma è divenuta “uno dei primi dieci exchange più importanti al mondo in meno di due anni, con un picco di volume di trading giornaliero pari a 12 miliardi di dollari.”

Cointelegraph ha discusso con Jack Tao, fondatore e CEO di Phemex, delle difficoltà e dei rischi legati alla gestione di un exchange di criptovalute, nonché dei passi che la piattaforma pianifica compiere in futuro.

Cointelegraph: Raccontaci la storia dietro l'exchange: com'è stato lanciare una piattaforma di trading durante il crypto winter?

Jack Tao: Phemex è nato per offrire soluzioni ai molti problemi che ho dovuto affrontare nella finanza tradizionale. Quando ho scoperto per la prima volta le criptovalute, ero davvero entusiasta perché sembrava essere una tecnologia che mi avrebbe permesso di rimediare alle inefficienze della finanza tradizionale.

La chiave di ciò è la tecnologia blockchain. Poiché offre molte possibilità, inizialmente volevo soltanto testarla e saperne di più. Questo mi ha portato a mettere in piedi alcune modeste operazioni di mining, nonché a sperimentare vari exchange e piattaforme di trading.

La mia prima avventura nelle criptovalute si è conclusa con perdite significative. Nonostante l'enorme promessa rappresentata da questi asset digitali, mi sono reso conto che il settore aveva ancora molta strada da fare. L’exchange che usavo all’epoca presentava parecchi problemi tecnici, che si traducevano in frequenti interruzioni del servizio o attacchi hacker. Non c’era alcuno standard in atto e molta poca fiducia. Grazie alle mie competenze finanziarie e tecnologiche acquisite a Wall Street, ho pensato a una soluzione per risolvere il problema.

Il risultato è stato Phemex: una piattaforma potente ed efficiente che, nonostante il suo background parzialmente radicato in Wall Street, consente a tutti – non soltanto a pochi eletti – di raggiungere l’indipendenza finanziaria. Phemex è eccezionale perché sfrutta gli standard e gli strumenti finanziari tradizionali pur rimanendo fedele ai valori delle criptovalute, ovvero libertà finanziaria e self-empowerment.

Cointelegraph: In che modo la tua esperienza decennale in Morgan Stanley ti aiuta a gestire l’azienda?

Jack Tao: Prima di co-fondare Phemex, ho ricoperto la posizione di Global Development VP of Electronic Trading (MSET) Benchmark Execution Strategies (BXS) presso Morgan Stanley. La mia esperienza nella finanza mi ha permesso di ottenere competenze e intuizioni fondamentali per il lancio di Phemex.

Poiché avevo oltre dieci anni di esperienza nella realizzazione di piattaforme di trading algoritmiche su larga scala – con alta velocità e bassa latenza – sono stato in grado di individuare i problemi che affliggono la TradFi. E dato che sapevo riconoscere i problemi, non dovevo far altro che trovare delle soluzioni: è questo che mi ha spinto a creare Phemex, oggi una delle piattaforme di criptovalute e derivati più affidabili.

Sono orgoglioso di poter dire che Phemex è cresciuta in maniera esponenziale dal suo lancio: ora offriamo un’ampia varietà di mercati crypto sia spot che di contratti derivati, con leva fino a 100x. Siamo divenuti uno dei primi dieci exchange più importanti al mondo in meno di due anni, con un picco di volume di trading giornaliero pari a 12 miliardi di dollari.

Cointelegraph: Quali sono gli aspetti più difficili nella gestione di un exchange di criptovalute? Quanto è importante la posizione geografica?

Jack Tao: Gestire un exchange di criptovalute non è affatto un compito semplice. Una delle principali sfide è riuscire a garantire la sicurezza della piattaforma, per offrire ai nostri utenti il servizio più sicuro ed affidabile possibile. La sicurezza del sistema e degli account degli utenti rappresenta una delle nostre massime priorità: per questo abbiamo progettato e implementato il cosiddetto “Hierarchical Deterministic Cold Wallet System,” che assegna indirizzi di deposito cold wallet separati a ciascun utente.

Tutti i depositi su Phemex vengono periodicamente raccolti nel cold wallet multifirma dell'azienda tramite firma offline. Grazie alla nostra lunga esperienza con i sistemi di controllo del rischio di Wall Street, siamo in grado di rilevare potenziali azioni dannose e agire rapidamente per proteggere la piattaforma e gli asset dei nostri utenti. Anche le richieste di prelievo qualificate vengono elaborate tramite firma offline: in tal modo tutti gli asset rimangono archiviati al 100% in un sistema di cold wallet, tutte le operazioni sono condotte offline.

Per quanto riguarda la posizione geografica, scegliere dove operare un exchange di criptovalute non è così diverso da qualsiasi altra attività commerciale. Le considerazioni sono in realtà piuttosto semplici: è necessario un contesto imprenditoriale e politico favorevole, un'economia in crescita, una città o un distretto ricco di talenti innovativi e imprenditoriali, nonché la presenza di normative e strutture di conformità favorevoli alle imprese.

Singapore è un luogo che soddisfa tutti questi criteri. Singapore è divenuta un importante centro per le criptovalute nel sud-est asiatico: non soltanto vanta un forte settore finanziario e una posizione geografica favorevole, ma la città ha anche creato un ambiente accogliente per le crypto, che è stato fondamentale per la rapida crescita di Phemex. Stiamo espandendo rapidamente il nostro team a Singapore e non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro.

Cointelegraph: In cosa differisce il settore delle criptovalute nel 2022 rispetto al 2019?

Jack Tao: Il business delle criptovalute e della blockchain è notevolmente cambiato tra il 2019 e il 2022. Ti farò alcuni esempi.

Nel 2019, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha chiuso l'anno sotto i 200 miliardi di dollari; in questo momento il market cap è invece di 1.600 miliardi di dollari, e nel 2021 è stato raggiunto un picco di oltre 3.000 miliardi. Quindi la differenza in questo senso è abbastanza evidente. Viene riposta maggiore attenzione nel settore, c'è più interesse da parte degli investitori sia retail che istituzionali, l’adozione è decisamente più ampia. Pertanto, data la forte domanda, fare business in questo ambiente risulta oggi molto più remunerativo rispetto al passato.

Un'altra differenza rispetto al 2019 sono le criptovalute attualmente presenti sul mercato. Un esercizio interessante che consiglierei a qualsiasi lettore curioso è quello di stilare ogni anno una lista delle prime 50 criptovalute e poi confrontarla con quella dell’anno successivo: sembrerà di confrontare due epoche tecnologiche totalmente diverse!

Ma nonostante i rapidi cambiamenti nel settore, noi di Phemex continueremo ad andare avanti e lanciare nuovi prodotti, offrendo ai nostri investitori accesso alle migliori criptovalute sul mercato.

Cointelegraph: “Molte aziende affermano di incarnare gli ideali di crypto e blockchain, ma in realtà hanno semplicemente introdotto gli stessi vecchi modelli – guidati da profitti e interessi personali – in un nuovo settore. Il nostro slogan, ‘Break Through, Break Free’”: cosa intendevi dire con questa affermazione

Jack Tao: Dopo aver lavorato nella finanza tradizionale per oltre un decennio, sono rimasto deluso dalle molte limitazioni e ingiustizie a cui ho assistito. Il settore è afflitto da tariffe irragionevoli e sistemi inefficienti, tutto questo a vantaggio dei ricchi e a svantaggio dei meno privilegiati. È questo il motivo per cui ho detto che oggi molte aziende fanno soltanto finta di adottare i princìpi base di criptovalute e blockchain: queste compagnie applicano infatti gli stessi fondamenti orientati al profitto e agli interessi personali a ogni loro modello di business.

Il nostro slogan, “Break Through, Break Free,” racchiude i princìpi e gli obiettivi della nostra azienda. Phemex offre tutto ciò di cui una persona ha bisogno per entrare in un sistema migliore, in cui la reale autonomia finanziaria non è solo incoraggiata ma incorporata nel cuore stesso del sistema. Crediamo che ogni individuo debba poter cambiare la propria vita e scegliere la propria realtà.

Cointelegraph: Cosa riserva il futuro di Phemex? Cosa dovrebbero aspettarsi gli utenti e la community nel 2022

Jack Tao: Dall’introduzione di una nuova valuta di base all’agevolazione delle transazioni decentralizzate, fino alla ricostruzione on-chain dell'intero sistema finanziario tradizionale: abbiamo compiuto molta strada. Nella fase successiva ricreeremo e inventeremo qualsiasi servizio o processo immaginabile, non solo in ambito finanziario.

Sono anche entusiasta di alcuni dei modelli introdotti di recente. In particolare, il metaverse e i token non fungibili (NFT) hanno suscitato il mio interesse: l’attuale ondata di oggetti da collezione e arte digitale sotto forma di NFT, sebbene probabilmente i loro prezzi siano un po’ gonfiati, indica un futuro promettente. Stiamo reinventando il concetto stesso di proprietà, ideando nuovi usi per gli asset on-chain.

Allo stesso modo il metaverso contiene meccanismi innovativi – come GameFi, Play-to-Earn e distribuzione della ricchezza – che hanno il potenziale per cambiare radicalmente le nostre attività digitali. E questa è solo la punta dell'iceberg in termini di ciò che è possibile fare, di ciò che ci aspetta.

Phemex ha aiutato la crescita del metaverso quotando asset come AXS, MANA, YGG, SAND e SLP, e molti altri saranno aggiunti in futuro. Continueremo a tenere d'occhio questo potente megatrend.

