Secondo quanto riportato recentemente DekaBank, banca tedesca centenaria, starebbe pianificando il lancio di una piattaforma di tokenizzazione basata su blockchain in collaborazione con la società di asset digitali Metaco.

L'obiettivo di DekaBank è di rilasciare la sua piattaforma blockchain nel 2024: Andreas Sack, digital asset custody executive della banca, ha dichiarato a Cointelegraph che l'infrastruttura tecnologica dovrebbe essere pronta entro quest'anno.

"L'infrastruttura della piattaforma di tokenizzazione sarà pronta nel prossimo futuro e lancerà il primo minimum viable product della nostra soluzione di custodia di criptovalute", afferma Sack, aggiungendo che le prime transazioni di prova avranno luogo entro il 2023.

La piattaforma blockchain in arrivo è sviluppata in collaborazione con il sistema di gestione degli asset digitali Metaco Harmonize. La banca ha annunciato ufficialmente una partnership con Metaco il 31 gennaio, pianificando di implementare Harmonize come piattaforma principale per una "offerta istituzionale di asset digitali".

Fonte: Metaco

Secondo Sack, la prossima integrazione comporterà la tokenizzazione di asset come obbligazioni, azioni e fondi, consentendo una nuova token economy. "Metaco è la chiave di questa economia, in quanto nostra soluzione di gestione delle chiavi per gli asset tokenizzati su diverse blockchain", riferisce.

Il dirigente sottolinea che diverse blockchain sono utilizzate per la tokenizzazione, tra cui Ethereum e Polygon. "Non è ancora chiaro se ci sarà una blockchain che diventerà lo standard", afferma.

Sack evidenzia inoltre che DekaBank non ha intenzione di offrire il trading di criptovalute come Bitcoin (BTC) come parte della sua partnership con Metaco. Questo perché DekaBank si concentra su prodotti regolamentati, secondo la legge tedesca sui titoli elettronici. Sack continua:

"Le criptovalute sono negoziabili in tutto il mondo, più regolamentate in alcune parti del mondo e meno – o per nulla – in altre parti del mondo. Le implicazioni che possono derivare da tali disparità sono potenzialmente enormi e possono comportare rischi elevati".

Gli ultimi dettagli sulla nuova piattaforma di asset digitali di DekaBank giungono in concomitanza con l'ingresso di alcune importanti banche locali nel settore delle criptovalute. DWS Group, il ramo di gestione patrimoniale di Deutsche Bank – uno dei principali fornitori di servizi finanziari al mondo – starebbe cercando di investire in due società tedesche di criptovalute, tra cui Deutsche Digital Assets e Tradias.

Secondo alcune classifiche, la Germania è attualmente la criptoeconomia più favorevole al mondo, sulla base di fattori come le prospettive favorevoli per il settore, le chiare norme fiscali e la trasparenza delle comunicazioni normative. L'autorità finanziaria tedesca BaFin ha rilasciato diverse licenze a crypto exchange, tra cui aziende come Coinbase e Bitpanda.