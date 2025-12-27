Il Ghana ha legalizzato il trading di criptovalute istituendo un quadro normativo specifico per il settore.

Il parlamento ghanese ha approvato il Virtual Asset Service Providers Bill, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Daily Graphic, citando il governatore della Banca del Ghana (BoG) Johnson Asiama.

“Il trading di asset virtuali è ora legale e nessuno sarà arrestato per aver effettuato operazioni in criptovalute, ma ora disponiamo di un quadro normativo per gestire i rischi connessi”, ha dichiarato Asiama durante l'annuale cerimonia Nine Lessons, Carols and Thanksgiving Service della BoG.

La tempistica è in linea con le precedenti comunicazioni della banca centrale, dal momento che Asiama aveva già indicato che il Ghana puntava a introdurre una regolamentazione sulle crypto entro la fine del 2025.

La banca centrale del Ghana ottiene poteri di supervisione

In base alla normativa, la Banca del Ghana diventa il principale organismo di regolamentazione delle attività legate alle criptovalute, con poteri di concessione delle licenze e di supervisione dei crypto asset service provider (CASP).

La legge consente al Ghana di proteggere meglio i consumatori da frodi, riciclaggio di denaro e rischi sistemici, eliminando al contempo l'incertezza sullo status giuridico delle criptovalute, ha affermato Asiama, aggiungendo:

“Ciò significa che ora disponiamo di un quadro normativo per gestirlo e per affrontare i rischi che possono derivare da questo tipo di attività [...] Non si tratta solo di traguardi giuridici, ma di strumenti che consentono di attuare politiche migliori, una vigilanza più rigorosa e una regolamentazione più efficace”.

Il governatore ha anche affermato che la legge sulle criptovalute ha lo scopo di sostenere l'innovazione e ampliare l'inclusione finanziaria del Ghana, in particolare tra i giovani e gli imprenditori del settore tecnologico.

Il Ghana è tra le prime cinque economie crypto dell'Africa subsahariana

La decisione del Ghana di regolamentare il settore crypto arriva in un momento in cui il Paese sta emergendo come uno dei principali attori nell'adozione delle criptovalute nella regione.

Secondo il report “Geography of Cryptocurrency Report 2025” di Chainalysis, il Ghana si è classificato tra i primi cinque Paesi dell'Africa subsahariana per valore totale in crypto ricevuto tra luglio 2024 e giugno 2025.

Valore totale in crypto ricevuto per paese nell'Africa subsahariana da luglio 2024 a giugno 2025. Fonte:Chainalysis

Nel frattempo, la Nigeria ha continuato a dominare la regione, ricevendo almeno 92 miliardi di dollari in criptovalute nel periodo considerato, ovvero quasi tre volte l'importo registrato dal Sudafrica, secondo il report.

La regione subsahariana ha ricevuto oltre 205 miliardi di dollari in valore on-chain, con un aumento di circa il 52% rispetto all'anno precedente. Questa crescita la rende la terza regione in più rapida espansione al mondo, subito dopo l'Asia-Pacifico e l'America Latina, secondo Chainalysis.