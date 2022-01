Blockchain, criptovalute e tecnologie decentralizzate sono argomenti molto affascinanti, fulcro di accese discussioni da ormai oltre un decennio. Oggigiorno tutti, anche le più grandi aziende al mondo, si stanno avvicinando a queste innovazioni potenzialmente rivoluzionarie.

Un annuncio di giovedì da parte di Yolande Piazza, VP Financial Services di Google Cloud, ha svelato che l'azienda ha istituito un team dedicato agli asset digitali che assisterà i clienti nella creazione e lancio di nuovi prodotti su piattaforme blockchain:

We're launching a new, dedicated Digital Asset Team to help underpin the #blockchain ecosystems of tomorrow. Whether you're implementing blockchain strategies or blockchain-native, you can rely on our scalable, secure and sustainable infrastructure ↓ https://t.co/YirBzA0sPe