Google sta integrando i dati dei mercati predittivi di Kalshi e Polymarket nei suoi risultati di ricerca come parte del suo aggiornamento basato su AI, consentendo agli utenti di visualizzare in tempo reale le probabilità per gli eventi futuri del mercato.

Secondo un annuncio di giovedì, i dati del mercato predittivo saranno disponibili nelle prossime due settimane, in modo da consentire agli utenti di visualizzare le quote di mercato e monitorare l'andamento delle previsioni nel tempo digitando una domanda direttamente nella barra di ricerca di Google.

La funzione fa parte di un aggiornamento basato sull'AI di Google Finance, un servizio web gratuito di Google che fornisce dati in tempo reale sui mercati finanziari. L'aggiornamento introduce anche Deep Search, basato sui modelli Gemini, insieme a nuove funzionalità di live earning.

Polymarket, fondata nel 2020, è una piattaforma di previsione decentralizzata sulla blockchain Polygon dove gli utenti fanno trading su eventi del mondo reale, mentre Kalshi, fondata nel 2018, è una borsa regolamentata dalla CFTC statunitense che offre contratti su eventi all'interno del sistema finanziario tradizionale.

Entrambe le piattaforme consentono agli utenti di scommettere su una vasta gamma di eventi, dai risultati sportivi e politici a domande più insolite come “Trump declassificherà i file sugli UFO prima del 2027?” o “Zohran Mamdani congelerà gli affitti a New York il prossimo anno?”.

L'integrazione dei mercati predittivi

Google non è l'unica azienda che sta integrando i mercati predittivi nella propria piattaforma.

A marzo, Robinhood ha lanciato un hub dedicato ai mercati predittivi direttamente all'interno della propria app, reso disponibile in tutti gli Stati Uniti tramite KalshiEX LLC. Secondo quanto riportato da Bloomberg il 30 settembre, l'azienda era in trattativa con la Financial Conduct Authority (FCA) britannica per stabilire come lanciare un prodotto simile in Inghilterra.

A ottobre, MetaMask ha annunciato l'intenzione di integrare Polymarket, una mossa che, secondo Gal Eldar, responsabile globale dei prodotti, è in linea con l'obiettivo dell'azienda di espandersi da wallet crypto a gateway per la “finanza democratizzata”.

Lo stesso mese, World App, il wallet digitale e la piattaforma di identità del progetto World di Sam Altman, ha integrato Polymarket per offrire agli utenti delle regioni autorizzate l'accesso ai mercati di previsione on-chain.

Martedì, un'altra notizia riportata da Bloomberg ha rivelato che il crypto exchange Gemini punta a entrare nel mercato delle previsioni.