Grayscale punta a convertire il suo Zcash Trust in un exchange-traded fund spot, in una mossa che potrebbe rappresentare uno dei primi veicoli di investimento legati a una privacy coin.

In un documento depositato mercoledì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Grayscale ha presentato una dichiarazione di registrazione Form S-3, indicando l’intenzione di trasformare il fondo legato a Zcash (ZEC) in un ETF spot.

La decisione arriva dopo il lancio da parte della società di altri ETF spot su criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), e XRP (XRP).

Il modulo semplificato presentato al regolatore potrebbe consentire a Grayscale di quotare l’ETF Zcash sul NYSE Arca. Secondo i dati di Nansen, il prezzo di ZEC è aumentato di oltre il 50% negli ultimi 30 giorni e del 1.050% negli ultimi 12 mesi, raggiungendo i 519,62 $ al momento della pubblicazione.

Da quando la SEC ha approvato per la prima volta la quotazione e la negoziazione degli ETF spot nel gennaio 2024, diverse società di asset management — tra cui Grayscale, Bitwise, BlackRock e altre — hanno ampliato la loro offerta per includere l’esposizione ad altre criptovalute. Questa settimana Grayscale ha debuttato con il primo ETF spot su DOGE, che lunedì ha registrato un volume di 1,4 milioni di dollari.

I Bitcoiners tradizionali stanno passando a Zcash per una maggiore privacy?

All’inizio di questo mese, Leap Therapeutics ha dichiarato che avrebbe utilizzato l’investimento da 50 milioni di dollari di Winklevoss Capital — la società di venture capital fondata dai creatori di Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss — per acquisire token ZEC nell’ambito della sua strategia di tesoreria crypto.

Successivamente, l’analista di ETF Eric Balchunas ha sostenuto sui social media che la privacy coin potrebbe di fatto sottrarre parte del supporto a Bitcoin, sebbene molti utenti si sono mostrati scettici riguardo alle sue affermazioni.