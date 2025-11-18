Nel terzo trimestre, l'Università di Harvard ha aumentato di oltre il 250% il proprio investimento nel fondo negoziato in borsa (ETF) Bitcoin di BlackRock, in seguito all'acquisto iniziale del fondo da parte dell'università della Ivy League risalente a inizio anno.
Venerdì, la Harvard Management Company, società che gestisce il fondo di dotazione dell'università del valore di 57 miliardi di dollari, ha riferito in un documento normativo di detenere oltre 6,8 milioni di azioni dell'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) per un valore di 442,8 milioni di dollari al 30 settembre.
Ad agosto l'università ha reso noto di aver acquisito per la prima volta una posizione in IBIT, detenendo circa 1,9 milioni di azioni per un valore allora pari a 116,6 milioni di dollari.
È “molto raro” che un'università acquisti ETF
Venerdì, l'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha sottolineato come sia “estremamente raro/difficile convincere un fondo di dotazione a investire in un ETF”.
“È la migliore conferma che un ETF possa ottenere”, aggiunge, ma sottolinea che l'investimento IBIT di Harvard rappresenta “solo l'1% del fondo di dotazione totale”.
IBIT rappresenta il più grande investimento di Harvard nella sua dichiarazione e il “maggior aumento di posizione nel terzo trimestre”, posizionandosi ora al 16° posto tra i maggiori detentori dell'ETF, a detta di Balchunas.
Ad agosto, dopo l'acquisto iniziale di IBIT da parte di Harvard, Balchunas ha sottolineato che i fondi di dotazione “sono particolarmente contrari agli ETF” e rappresentano “l'istituzione più difficile da coinvolgere” quando si tratta di ETF.
Harvard aumenta esposizione in oro e tech
Il resto degli investimenti di Harvard è concentrato principalmente nelle principali aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet, la società madre di Google.
L'università ha inoltre assunto una nuova posizione da 16,8 milioni di dollari nella fintech Klarna, specializzata in servizi di acquisto immediato e pagamento differito, nonchè azioni per un valore di 59,1 milioni di dollari nella Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Harvard ha inoltre quasi raddoppiato la sua esposizione in oro, aumentando la sua partecipazione azionaria nell'ETF sostenuto dall'oro, SPDR Gold Shares (GLD), a 661.391 azioni per un valore di 235,1 milioni di dollari, rispetto alle 333.000 azioni detenute ad agosto.
SoSoValue evidenzia come gli ETF su Bitcoin (BTC) abbiano registrato deflussi netti per 1,11 miliardi di dollari nella settimana di negoziazione terminata venerdì, in seguito al calo del prezzo di Bitcoin al di sotto dei 100.000$.
Bitcoin è ora scambiato a meno di 95.000$ dopo essere sceso a un minimo di 93.029$ nelle ultime 24 ore, vanificando momentaneamente i guadagni realizzati finora quest'anno.