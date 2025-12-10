HashKey Group, operatore di uno degli exchange di criptovalute autorizzati di Hong Kong, ha inaugurato le sottoscrizioni per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) in vista della quotazione prevista per la prossima settimana.

Stando al prospetto informativo depositato martedì presso la Borsa di Hong Kong (HKEX), HashKey punta a raccogliere fino a 1,67 miliardi di dollari di Hong Kong (214,7 milioni di dollari) con un'IPO che dovrebbe debuttare il 17 dicembre.

La società offre 240,6 milioni di azioni al prezzo unitario compreso tra 0,76 e 0,89$, il che porterebbe la valutazione di HashKey a 2,46 miliardi di dollari nella fascia alta.

Con il periodo di sottoscrizione avviato martedì, gli investitori possono richiedere le azioni HashKey online tramite il White Form HK eIPO o utilizzando un'applicazione elettronica tramite la piattaforma digitale di regolamento IPO FINI di HKEX fino a venerdì.

Il rapido percorso di HashKey verso l'IPO dopo tre anni di attività

Fondato nel 2018, HashKey è diventato il più grande exchange di Hong Kong, conquistando secondo quanto riferito una quota di mercato del 75%, ovvero più del triplo rispetto al suo concorrente diretto.

Dopo aver avviato le operazioni e ottenuto le principali approvazioni normative a Hong Kong nel 2022, HashKey è entrato in piena operatività nel 2023.

Secondo il suo prospetto informativo, al 30 settembre HashKey avrebbe facilitato un volume di scambi spot cumulativo pari a 167 miliardi di dollari.

Prospetto informativo relativo ad IPO di HashKey depositato martedì presso HKEX. Fonte: HKEX

HashKey offre un'ampia gamma di servizi relativi agli asset digitali sia agli investitori istituzionali che retail, tra cui exchange spot, operazioni over-the-counter (OTC), staking e tokenizzazione. Gestisce inoltre HashKey Chain, una rete Ethereum layer-2 progettata per asset reali (RWA), stablecoin e applicazioni decentralizzate.

La società è emersa come il più grande fornitore asiatico di servizi di gestione patrimoniale con sede a Hong Kong nel 2024, con 1 miliardo di dollari di asset in gestione al 30 settembre, come si legge nel prospetto informativo.

L'IPO di HashKey è sostenuta da sponsor di alto profilo, tra cui la grande banca d'investimento statunitense JPMorgan e istituzioni finanziarie locali come Guotai Junan.

I proventi dell'IPO saranno destinati all'espansione del suo ecosistema e delle sue infrastrutture, al rafforzamento della gestione del rischio e all'assunzione di talenti, spiega il documento.

L'offerta pubblica di HashKey si colloca in un contesto di continuo boom delle IPO a Hong Kong, con HKEX che riporta un aumento del 209% su base annua dei fondi raccolti attraverso le IPO nel 2025, per un totale di 27,8 miliardi di dollari nei primi mesi dell'anno.