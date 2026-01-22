Il segretario alle Finanze di Hong Kong, Paul Chan, ha difeso il quadro normativo della città basato sul principio “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione” per gli asset digitali, intervenendo al World Economic Forum (WEF) di Davos, secondo quanto riportato dal South China Morning Post.

Parlando martedì a un workshop a porte chiuse in Svizzera, Chan ha affermato che finanza e tecnologia sono sempre più interconnesse, ma che questa convergenza richiede un approccio regolatorio equilibrato. Ha dichiarato:

Gli asset digitali dovrebbero essere al servizio dell'economia reale. Tuttavia, è necessario anche creare solide barriere di protezione per affrontare i rischi che minacciano la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori.

Chan ha richiamato il principio della città “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione” applicato agli asset digitali, spiegando che guida l’approccio normativo del settore. In base a questo principio, le imprese che operano nel comparto degli asset digitali vengono regolamentate in funzione dei rischi delle loro attività, piuttosto che della tecnologia utilizzata.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post (SCMP), Chan ha citato le misure già in vigore, tra cui un regime di licenze per le piattaforme di trading di asset virtuali e un programma pilota della Hong Kong Monetary Authority per testare transazioni che utilizzano depositi tokenizzati e asset digitali.

Chan ha inoltre aggiunto che le licenze per le stablecoin dovrebbero essere rilasciate nel primo trimestre, e che Hong Kong ha già emesso tre tranche di green bond tokenizzati — titoli di debito convenzionali emessi on-chain per finanziare progetti ambientali — per un valore complessivo di 2,1 miliardi di dollari dal 2023.

L'impegno di Hong Kong nella tokenizzazione degli asset

Hong Kong, regione amministrativa speciale della Cina emersa come hub crypto globale, ha indicato sempre più la tokenizzazione come un caso d’uso pratico per gli asset digitali.

A ottobre, una filiale con sede a Hong Kong della China Merchants Bank (CMB) ha tokenizzato un fondo del mercato monetario in dollari USA da 3,8 miliardi, utilizzando BNB Chain ed emettendo il fondo on-chain tramite CMB International Asset Management.

La Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ha recentemente dichiarato che la propria strategia Fintech 2030 darà priorità a dati, intelligenza artificiale, resilienza e tokenizzazione, nell’ambito di un quadro noto come DART, che delinea oltre 40 iniziative volte ad ampliare l’ecosistema di tokenizzazione della città nei prossimi cinque anni.

Nel novembre 2025, la banca digitale brasiliana Banco Inter ha completato un progetto pilota di trade finance basato su blockchain con Chainlink, la Banca Centrale del Brasile e la Hong Kong Monetary Authority, testando il regolamento transfrontaliero tra Brasile e Hong Kong. I due Paesi sono importanti partner commerciali ed entrambi membri del blocco BRICS.