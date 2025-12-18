La Hyper Foundation ha proposto un voto dei validatori per riconoscere formalmente i token HYPE detenuti nell'indirizzo del sistema Assistance Fund del protocollo Hyperliquid come permanentemente inaccessibili, escludendoli dalla circolazione e dall'offerta totale dell'asset.

Secondo la fondazione, l'Assistance Fund è un meccanismo a livello di protocollo integrato nell'esecuzione della rete layer-1. Converte automaticamente le commissioni di trading in token HYPE e le indirizza a un indirizzo di sistema designato. Al momento della stesura di questo articolo, il portafoglio contiene circa 1 miliardo di dollari in token.

L'indirizzo di sistema è stato progettato senza meccanismi di controllo, rendendo i fondi irrecuperabili senza un hard fork. “Votando ‘Sì’, i validatori accettano di considerare l'Assistance Fund HYPE come bruciato”, ha scritto la Hyper Foundation.

Native Markets, l'emittente della stablecoin USDH nativa di Hyperliquid, ha ricordato agli utenti che il 50% del rendimento della riserva della stablecoin viene indirizzato al Fondo di assistenza e convertito in token HYPE. “Se questo voto dei validatori dovesse essere approvato, questi contributi saranno formalmente riconosciuti come bruciati”, ha scritto la società.

Chiarezza su offerta tra interesse istituzionale

Sebbene la proposta utilizzi il termine “burned”, essa non riduce l'offerta esistente. Piuttosto, formalizza il modo in cui i token derivati dalle commissioni vengono trattati ai fini della governance, riducendo l'ambiguità relativa all'offerta effettiva di Hyper.

La distinzione è diventata più rilevante poiché il modello basato sulle commissioni di Hyperliquid ha attirato l'attenzione delle istituzioni.

In una nota di ricerca dedicata alle tesorerie di asset digitali (DAT) incentrate su Hyperliquid, la società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald ha definito Hyperliquid come un protocollo che restituisce quasi tutti i suoi ricavi da commissioni ai possessori di token attraverso riacquisti automatizzati.

Cantor ha stimato che Hyperliquid abbia generato circa 874 milioni di dollari in commissioni dall'inizio dell'anno (YTD) al 2025. La società ha affermato che il 99% delle commissioni del protocollo viene destinato al meccanismo del Fondo di assistenza per riacquistare HYPE.

La società ha definito i riacquisti come un fattore che contribuisce alla diminuzione dell'offerta circolante. Tuttavia, la proposta della Hyper Foundation ha tracciato una linea chiara riconoscendo che i saldi del Fondo di assistenza non sono mai stati destinati ad essere spendibili o recuperabili.

Il voto mira ad allineare le metriche di offerta con la progettazione del protocollo, piuttosto che creare scarsità in modo retroattivo.

Correlato: Sbloccati 1,75 milioni di token Hyperliquid, il prezzo ne ha risentito?

Volumi su Hyperliquid e partecipazioni HYPE DAT

Hyperliquid rimane uno dei principali contendenti nel settore degli exchange decentralizzati perpetui (DEX). Negli ultimi 30 giorni, i dati di DefiLlama mostrano che il protocollo ha registrato un volume di scambi perpetui superiore a 205 miliardi di dollari, diventando il terzo DEX perpetuo più grande in questo arco di tempo.

Inoltre, attorno a HYPE è emerso un ecosistema in crescita di società DAT. Secondo Cantor, Hyperion DeFi (HYPD) detiene circa 46 milioni di dollari in token HYPE nella sua tesoreria, mentre Hyperliquid Strategies (PURR) ne detiene circa 340 milioni.