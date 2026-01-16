La Financial Intelligence Unit (FIU) indiana, un'agenzia di regolamentazione che stabilisce le norme antiriciclaggio e di know-your-customer, ha emanato nuove linee guida che inaspriscono le regole per l'accesso degli utenti alle piattaforme crypto.

Secondo il quotidiano The Times of India, le nuove norme obbligano i crypto exchange regolamentati a verificare gli utenti tramite selfie live e verifica della posizione geografica.

I selfie live vengono verificati con un software che traccia i movimenti degli occhi e della testa degli utenti per impedire che i deep fake generati dall'intelligenza artificiale vengano utilizzati per aggirare il processo di verifica know-your-customer (KYC).

Gli exchange saranno inoltre tenuti a raccogliere i dati di geolocalizzazione e gli indirizzi IP al momento della creazione dell’account, insieme a un timestamp che ne indichi la data di apertura.

Gli exchange dovranno verificare i conti bancari degli utenti inviando una piccola transazione sul conto per soddisfare i requisiti antiriciclaggio (AML).

Gli utenti saranno ora tenuti a presentare agli exchange un ulteriore documento di identità con foto rilasciato dal governo e a verificare il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare per creare un account presso un crypto exchange registrato.

Le nuove regole riflettono l’orientamento normativo dell’India nei confronti delle criptovalute e degli asset digitali, in uno dei mercati potenzialmente più ampi al mondo. L’ingresso onchain di oltre 1,4 miliardi di persone potrebbe innescare una nuova ondata di investimenti nel settore crypto.

L'autorità fiscale indiana sostiene che le crypto siano uno strumento di evasione fiscale

Mercoledì scorso, i funzionari dell'Income Tax Department (ITD) indiano hanno incontrato i legislatori parlamentari sostenendo che le criptovalute e le piattaforme finanziarie decentralizzate compromettono l'applicazione delle norme fiscali.

I funzionari dell'ITD hanno affermato che i crypto exchange decentralizzati, i wallet anonimi e la funzionalità transfrontaliera delle criptovalute rendono difficile la tassazione.

Le normative fiscali, che variano a seconda della giurisdizione, complicano ulteriormente la possibilità di tassare le crypto in modo efficiente, hanno spiegato i funzionari dell'ITD ai legislatori.

Ai sensi dello Income Tax Act indiano, i guadagni derivanti dalla vendita di criptovalute sono tassati al 30%, con la possibilità per gli utenti di dedurre solo il costo di acquisto dai guadagni.

I trader crypto in India non possono compensare le perdite fiscali, il che significa che non possono utilizzare le perdite derivanti da altre vendite di crypto per compensare i guadagni realizzati in transazioni diverse.