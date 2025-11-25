La famigerata “OG Whale” di Hyperliquid, che ha guadagnato quasi 200 milioni di dollari dal crollo del mercato del 10 ottobre — insieme ad altre operazioni estremamente redditizie — ha accumulato 44,5 milioni di dollari in posizioni long su Ether.

La whale, conosciuta da alcuni come la “$10B HyperUnit Whale” e non ancora identificata ufficialmente, ha aggiunto 10 milioni di dollari a una posizione long già aperta lunedì, portando il totale a 44,5 milioni di dollari, secondo i dati della piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence.

“Attualmente è long per 44,5 milioni di dollari su ETH e sta guadagnando oltre 300.000$ in meno di un’ora”, ha dichiarato Arkham in un post pubblicato lunedì su X.

Attività del wallet OG Whale. Fonte: Arkham Intelligence

Dallo scorso mese, la whale ha acquisito notorietà per aver ottenuto profitti significativi grazie a diverse operazioni short eseguite con tempismo impeccabile. Se dovesse avere ragione anche questa volta, potrebbe capitalizzare su un potenziale rally di Ether (ETH).

L’identità della whale resta un mistero: Arkham Intelligence la classifica come una “entità personalizzata non verificata” associata al relativo wallet ID.

L’ex CEO dell’ormai defunto crypto exchange BitForex, Garret Jin, ha negato di essere il proprietario del wallet, ma sembra aver confermato un collegamento con la persona dopo alcune indagini condotte dagli investigatori blockchain il mese scorso.

Parallelamente al più ampio rimbalzo del mercato crypto, ETH è salito del 2% nelle ultime 24 ore e attualmente viene scambiato a circa 2.900 $, secondo i dati di CoinGecko.

Analisti ed esperti del settore hanno evidenziato i cambiamenti nei dati sui futures per sostenere che il mercato crypto potrebbe essere vicino a formare un bottom, ma resta da vedere se a prendere il controllo saranno i rialzisti o i ribassisti.